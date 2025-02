Paysandu anuncia início da venda de ingressos para o confronto contra o Castanhal, pelo Parazão

Já classificado com duas partidas de antecedência para as quartas de final do Campeonato Paraense, o Paysandu Sport Club enfrentará o Castanhal, neste domingo (2), às 15h30, pela última rodada da primeira fase, no Estádio Mangueirão. Os ingressos estão à venda a preços promocionais em todas as oito lojas Lobo da Grande Belém, além da unidade do município de Castanhal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Há também a opção de compra on-line, basta clicar aqui. Até amanhã, as arquibancadas vão custar R$ 40 e as cadeiras R$ 100. No sábado e no dia do jogo, os preços serão R$ 50 e R$ 160, respectivamente. Os adeptos adimplentes do programa sócio-torcedor Payxão Prime Residencial têm 50% de desconto na compra de até quatro entradas. Confira o cronograma completo:

Valores dos Ingressos

ARQUIBANCADA B - R$ 40 (até sexta)

ARQUIBANCADA B– R$ 50 (sábado e domingo)

ARQUIBANCADA SÓCIO PROPRIETÁRIO – R$ 20

ARQUIBANCADA MEIA – R$ 20

CADEIRA B - R$ 80 (até sexta)

CADEIRA – R$ 160 (sábado e domingo)

CADEIRA SÓCIO PROPRIETÁRIO – R$ 80

CADEIRA MEIA – R$ 80

TAXA DE VENDA NO CRÉDITO: 10%

TAXA DE VENDA NO DÉBITO: 5%

Postos de Vendas

LOJA LOBO CURUZU/SEDE SOCIAL/CASTANHAL

- Quinta e sexta-feira, das 9h às 18h;

- Sábado, das 9h às 15h.

LOJA LOBO BOULEVARD/PARQUE SHOPPING/BOSQUE GRÃO-PARÁ/METRÓPOLE/PÁTIO BELÉM/CASTANHEIRA

- De quinta-feira a sábado, das 10h às 22h;

- Domingo, das 10h às 15h.

ESTÁDIO MANGUEIRÃO – BILHETERIAS PORTÃO B2

- Somente no dia da partida, a partir das 13h.

PORTÕES DE ACESSO

O acesso ao Estádio Mangueirão será liberado às 13h30, três horas antes do início da partida.

- ARQUIBANCADA – Portões B2 e B3

- SÓCIOS-TORCEDORES – Portão B3

- GRATUIDADES E MEIAS – Portão B2

- CADEIRA – Portões B2 e B3