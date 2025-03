Parazão: Cametá tira invencibilidade do Remo e se livra do rebaixamento

O Cametá venceu o Remo por 1 a 0 na tarde deste domingo (2), no Parque do Bacurau, tirou a invencibilidade do Leão na temporada e se livrou do rebaixamento no Campeonato Paraense 2025. O gol da vitória veio no início do segundo tempo, após o atacante Fidel chamar o zagueiro Alvariño para dançar com dois dribles desconcertantes e mandar um balaço para o fundo das redes.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Primeiro tempo

Apesar do clima de carnaval ter tomado conta da cidade e do estádio, o primeiro tempo entre as equipes foi em ritmo lento e de poucas emoções. O Leão, já classificado, entrou com o time reserva e administrou o jogo sem pressa, enquanto o Mapará, ameaçado pelo rebaixamento, mostrou ansiedade e não conseguiu transformar posse de bola em chances reais.

A primeira chegada foi do Remo, logo aos seis minutos, em chute torto de Adailton, que entrou como titular pela primeira vez no Campeonato Paraense. O Cametá respondeu na bola aérea, com Márcio cabeceando para fora, após escanteio. Adailton tentou novamente aos 12, mas parou em defesa segura de Mano.

A melhor oportunidade do jogo só veio aos 22, quando Adailton recebeu um belo lançamento de Jaderson, aplicou uma caneta em Marcos André e ficou cara a cara com o goleiro, mas finalizou para fora. Ia ser um golaço do artilheiro do Remo na temporada.

A reta final da etapa inicial teve duas chegadas perigosas. Aos 40, Jaderson cobrou falta despretensiosa, a bola desviou na defesa e quase enganou João Manoel. Nos acréscimos, Erlon arriscou de fora da área e obrigou Léo Lang a fazer uma boa defesa.

VEJA MAIS

Segundo Tempo

O Remo entrou no segundo tempo tentando manter o mesmo ritmo da primeira etapa, mas encontrou um Cametá mais organizado e incisivo. O castigo veio logo aos 3 minutos. Leleu fez um belo lançamento para Fidel, que dominou, chamou Alvariño pra dançar com dois cortes e soltou um chutaço no meio do gol. A bola passou entre os braços esticados de Leo Lang, que ainda tentou dar uma cabeçada nela, mas não teve jeito, parou no fundo das redes.

O Mapará seguiu melhor nos minutos iniciais e, em apenas oito minutos, foi mais perigoso do que em toda a primeira etapa. O Remo, que parecia confortável antes do intervalo, foi surpreendido pela postura ofensiva do adversário e demorou a reagir.

Aos 18 minutos, o Leão quase chegou ao empate. Após um cruzamento na área, a bola atravessou toda a zaga do Cametá e sobrou para Jaderson. Ele dominou e soltou uma bomba, mas parou em grande defesa do goleiro adversário.

O Cametá seguiu corajoso e teve a chance de ampliar aos 26 minutos. Everson recebeu um lançamento preciso e ficou cara a cara com Leo Lang. No entanto, demorou para finalizar, permitindo a chegada da zaga azulina. Quando chutou, mandou a bola em cima do goleiro remista, desperdiçando uma grande oportunidade.

Nos minutos finais, o Remo tentou pressionar, mas encontrou dificuldades para furar a linha de defesa do Cametá. Rodrigo Santana colocou em campo algumas peças do time considerado titular e promoveu a estreia de Gabryel Martins, mas as mudanças não surtiram efeito. O Leão acabou derrotado pela primeira vez na temporada após nove jogos de invencibilidade.

Apesar do revés, o Remo garantiu a classificação na liderança da competição, com 17 pontos, e terá pela frente o Santa Rosa nas quartas de final. Na parte de baixo da tabela, Caeté e Independente foram rebaixados para a segunda divisão do Parazão em 2026.

Ficha técnica

Campeonato Paraense - 1ª Fase: Cametá x Remo

Data: 02/03/2025

Hora: 15h30

Local: Parque do Bacurau

Árbitro: Olivaldo Moraes (CBF)

Assistentes: Acácio Leão (CBF), Leory Pereira (CBF) e Murilo de Almeida (CBF)

Cartão Amarelo: Erlon (Cametá), Gustavo (Cametá), Fidel (Cametá), Guty (Remo)

Remo: Leo Lang, Marcelinho (Edson Kauã), Ivan Alvariño (Dener), Lucão, Reynaldo; Jaderson, Pedro Castro, Guty (Gabryel Martins), Maxwell (Janderson), Adaílton e Ytalo

Técnico: Rodrigo Santana

Cametá: Mano, Gustavo, Marcos André, Márcio (Marcos), George Pitbull (Ronaldson); Luciano Taboca, Erlon (Dudu), Cloves; Daniel GTA (Everson), Leleu e Fidel (Julyson)

Técnico: John Fabrício