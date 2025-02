Delegação do Remo terá compromisso no domingo de carnaval e concentração em navio será a novidade

Neste domingo (02), o Clube do Remo faz o seu último jogo pela primeira fase do Campeonato Paraense. A partir das 15h30, o time enfrenta o Cametá, no estádio Parque do Bacurau. A partida deste fim de semana será marcada por um fato inusitado: a delegação azulina ficará hospedada em um navio, no porto da cidade, devido a lotação na rede hoteleira municipal. Cametá, para quem não sabe, tem um dos carnavais mais agitados do estado e todos os anos recebe milhares de foliões ávidos pelos blocos de rua.

A medida foi a única encontrada pela diretoria azulina para acomodar os atletas. Entre eles, a sensação é de novidade. "Para mim é uma experiência nova. Eu nunca fui de navio para uma partida. A gente até brinca que é normal fretar um avião, mas não é normal fretar um navio. É uma experiência nova, mas o foco é a vitória. E quem for vai se admirar com a natureza aqui do Pará. Se eu for vai ser uma experiência nova também", diz o goleiro Marcelo Rangel.

O arqueiro azulino, sem dúvida, é um dos expoentes do elenco que tenta manter a liderança do Parazão, com mais de 50 jogos com a camisa do clube. "Estou vivendo um momento de muita felicidade no clube. São mais de 50 jogos. Fico feliz em representar essa nação tão grande. Tenho me esforçado diariamente, porque às vezes as pessoas só veem o jogo, mas tenho um trabalho grande no dia-dia. Eu sempre cito o Daniel, treinador, temos o Léo, Alexandre, João, os outros goleiros. Na nossa posição só joga um, mas todos eles pagam um preço diariamente para que os nossos objetivos sejam conquistados. O comprometimento é muito importante para todos".

Além do Parazão, o time segue vivo na Copa do Brasil. na qual o time deseja alcançar as fases seguintes, onde as premiações financeiras podem dar um grande alento às contas do clube.

"Toda competição é importante. Se você perguntar para jogador, staff, torcedor, todos querem vencer, independente da competição. Caso a gente consiga o estadual, será maravilhoso. E quanto mais a gente avançar na Copa do Brasil, porque temos essa condição. Temos que sonhar com coisas grandes nesta competição. Com todo mundo aqui é assim", encerra.