Quatro partidas definem rebaixados e classificados na última rodada do Parazão; veja confrontos

Além dos compromissos de Remo e Paysandu, outros quatro duelos encerram a primeira fase do Campeonato Paraense de 2025. As partidas, todas disputadas às 15h30 deste domingo (2), vão definir quem serão os últimos classificados para o mata-mata e os rebaixados para a Segundinha de 2026.

Um dos confrontos mais importantes será entre Tuna Luso e Cametá, que se enfrentam no estádio do Souza. A Águia Guerreira, que começou bem a competição, caiu de rendimento nas últimas rodadas e vê a vaga no mata-mata ameaçada, precisando vencer se quiser a classificação sem depender de outros resultados. No momento, a Lusa está em 7º lugar, com 8 pontos.

Já o Caeté, lanterna do torneio com 3 pontos, ainda luta para evitar o rebaixamento. No entanto, para que isso ocorra, o Guerreiro Caeteuara vai precisar da vitória e ainda torcer contra Independente e São Francisco.

O Leão Santareno, inclusive, é outra equipe que terá um duro confronto pela frente. A equipe viaja até Ipixuna do Pará, onde enfrenta o Santa Rosa, e precisa vencer para se livrar de qualquer chance de queda. O time do oeste do estado está na 10ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, com 6 pontos.

No entanto, o Santinha também tem desafios na tabela. Na 8ª posição, com sete pontos, o Macaco-Prego pode selar a classificação para o mata-mata em caso de empate ou vitória, mas pode até ser rebaixado em caso de derrota.

Outra equipe que vive a mesma inconstância é o Independente de Tucuruí, que está na 11ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento, com 5 pontos. O clube, no entanto, pode garantir a classificação em caso de vitória sobre o Capitão Poço, no Navegantão.

A Laranja Mecânica, por outro lado, está mais tranquila na tabela, praticamente classificada para a segunda fase. Para a equipe, basta um simples empate para selar a vaga sem depender de outros resultados.

A partida de menor peso nesta rodada será entre Bragantino e Águia de Marabá, no estádio Diogão. Já classificadas para o mata-mata, as equipes brigam apenas por uma melhor posição na tabela final da primeira fase. Vale destacar que os quatro primeiros colocados decidem em casa os duelos das quartas de final. Atualmente, o Tubarão do Caeté está na 3ª colocação, com 14 pontos, enquanto o Águia está em 5º lugar, com 11.