CBF divulga tabela da segunda fase da Copa do Brasil; saiba quando jogam Remo e Tuna Luso

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde desta sexta-feira (28), a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil. Dois clubes do Pará disputam esta etapa da competição: Remo e Tuna Luso.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O primeiro a entrar em campo pelo torneio será o Leão Azul. Com a presença de torcida nas arquibancadas, a equipe azulina enfrentará o Criciúma no dia 11 de março, uma terça-feira, às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém. Na quinta-feira, 13 de março, será a vez da partida entre CSA-AL e Tuna Luso. Os clubes se enfrentarão às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

VEJA MAIS

Remo e Tuna Luso avançaram à segunda fase após vencerem na fase anterior. A Águia do Souza bateu o Sampaio Corrêa, no Souza, por 1 a 0. Já o Leão Azul goleou o GAS-RR por 4 a 0, em Boa Vista. Com as classificações, os clubes conquistaram R$ 900 mil e R$ 1,5 milhão em cotas, respectivamente.

Os valores de premiação aumentam em caso de classificação para a terceira fase. Além da renda do jogo ser dividida proporcionalmente entre as equipes em disputa, o vencedor ainda garante uma cota de R$ 2,3 milhões.

Os duelos da segunda fase da Copa do Brasil ocorrem em partida única, com mando de campo definido por sorteio da CBF. Em caso de empate no tempo normal, o classificado para a próxima etapa do torneio será definido em disputa de pênaltis.