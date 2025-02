Goleada sofrida pelo Águia diante do Fluminense foi a pior de um time do Pará na Copa do Brasil

O Águia de Marabá se despediu da Copa do Brasil ainda na estreia e de uma forma inesquecível. O time marabaense foi goleado pelo Fluminense por 8 a 0 na noite da última quarta-feira (26), no Mangueirão. Com isso, esta se tornou a maior goleada da história de uma equipe paraense no torneio nacional.

Até então, a maior goleada havia sido contra o Castanhal, em março de 2001. Na ocasião, o Japiim disputou a vaga com a Ponte Preta-SP e foi derrotado por 8 a 1, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo.

Porém, na última quarta-feira, o Tricolor carioca impôs uma nova marca amarga para o futebol paraense na competição. O Azulão foi presa fácil para os tricolores, e os gols da partida foram marcados por Canobbio, Cano (2), Ignacio, Paulo Baya, Jhon Arias, Everaldo e Serna.

Além do Águia e do Castanhal, o Pará também aparece na lista das maiores goleadas da história da Copa do Brasil com o Cametá. O Mapará Elétrico perdeu, em casa, para o Atlético-GO por 7 a 0, na edição de 2013 do torneio.

Já a maior goleada da história da Copa do Brasil ocorreu em 1991. Na época, o Atlético-MG venceu o Caiçara-PI por 11 a 0 e estabeleceu a marca.

Despedida

Com o resultado, o Águia de Marabá se despede da competição ainda na primeira fase. Nas últimas duas edições, o time marabaense havia feito campanhas históricas, chegando até a segunda etapa do torneio. Com isso, o Azulão volta a focar apenas no Campeonato Paraense, onde já está garantido na próxima fase.

Além disso, nesta temporada, o Águia pode participar da Copa Grão-Pará, para equipes eliminadas nas quartas e semi do Parazão, e disputará a Série D do Campeonato Brasileiro, em busca do acesso.

O Pará segue na Copa do Brasil com a Tuna Luso, que eliminou o Sampaio Corrêa, com o Remo, que venceu o GAS-RR, e com o Paysandu, que entra na terceira fase por ser o atual campeão da Copa Verde.