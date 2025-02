Copa do Brasil: Águia de Marabá sofre goleada histórica no Mangueirão e dá adeus à competição

O Fluminense não tomou conhecimento do Águia de Marabá e aplicou uma goleada de 8 a 0 na noite desta quarta-feira (26), no Estádio Mangueirão, pela primeira fase da Copa do Brasil. O resultado eliminou as esperanças do time paraense de seguir na competição. Os gols da vitória tricolor foram marcados por Canobbio, Cano (2), Ignacio, Paulo Baya, Jhon Arias, Everaldo e Serna.

Com o resultado, o Fluminense garantiu vaga na segunda fase do torneio nacional, onde enfrentará o Caxias, no Rio Grande do Sul, em partida única. A data do confronto ainda será definida. Já o Águia de Marabá volta suas atenções para o Campeonato Paraense, no qual enfrentará o Bragantino neste domingo (2), pela rodada final da primeira fase.

Desde o apito inicial, o Fluminense mostrou sua superioridade. Logo aos três minutos, Germán Cano abriu o placar. Após cruzamento preciso de Jhon Arias, o argentino testou firme no canto, inaugurando o marcador. O segundo gol veio aos 31 minutos, novamente com Cano. Em jogada individual, o atacante recebeu de Lima, avançou até a linha de fundo e, sem ângulo, conseguiu balançar as redes, alcançando seu sétimo gol na temporada e o 98º com a camisa do Flu.

Aos 45 minutos do primeiro tempo, o Fluminense ampliou. Gabriel Fuentes fez um cruzamento na medida para Ignacio, que apareceu livre e cabeceou firme, marcando seu primeiro gol pelo clube.

No segundo tempo, o ritmo do jogo caiu, mas o Tricolor das Laranjeiras continuou eficiente. Aos 23 minutos, Paulo Baya recebeu assistência de Everaldo, ajeitou para o meio e chutou no canto, anotando o quinto gol da partida. Na sequência, aos 25, Everaldo encontrou Jhon Arias, que bateu rasteiro para fazer o sexto.

Aos 33, foi a vez de Everaldo marcar o seu. Após atuar como garçom em dois gols, o camisa 9 dominou no pivô, invadiu a área e tocou na saída do goleiro adversário. Três minutos depois, ele ainda deu mais uma assistência: recebeu de Arias e serviu Kevin Serna, que apenas empurrou para o gol, fechando a contagem.

Ficha Técnica

Data e horário: quarta-feira, 26 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília);

Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Guthieri Javarini Rodrigues (ES);

Quarto árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro (PA).



Gols: Canobbio (11' do 1ºT), Germán Cano (14' e 31' do 1ºT), Ignácio (45' do 1ºT), Paulo Baya (23' do 2ºT), Jhon Arias (25' do 2ºT), Everaldo (33' do 2ºT) e Serna (36' do 2ºT);

Águia de Marabá: Axel; Bruno Limão, Lucão, Carlos Alberto e Alan Pires (Reidiner Cairu); Murilo (Kaique), Kukri e Germano (Guga); Lucas Silva, Jonata Bastos (Doda) e Érico Júnior (Jeffinho).

Técnico: Sílvio Criciúma

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Fuentes (Renê); Otávio (Nonato), Martinelli e Lima (Paulo Baya); Jhon Arias, Canobbio (Serna) e Germán Cano (Everaldo).

Técnico: Mano Menezes