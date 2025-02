Dona Guió, a tricolor mais apaixonada de Belém: 'O Fluminense vai dar uma lapada no Águia'

Se você for no bairro Parque Verde e perguntar por dona Cleomar Batista, ninguém vai saber responder. Mas se perguntar pela Dona Guiozinha ou simplesmente Guió do Fluminense, certamente alguém vai saber responder quem é. Aos 78 anos, Dona Guiozinha é conhecida por seu amor incondicional ao Tricolor das Laranjeiras, justamente num meio onde praticamente todos torcem para Remo, Paysandu ou Flamengo. Ela não perde um jogo do time carioca e anota tudo num caderninho.

A quarta-feira (26) promete ser especial para Dona Guió. O Fluminense vem a Belém enfrentar o Águia de Marabá, no Mangueirão, pela Copa do Brasil, e ela estará presente no estádio. "Vou ao Mangueirão se Deus quiser, vou ganhar o ingresso da minha filha, é o melhor presente de aniversário. Eu espero conhecer o time também, tirar fotos com eles, estou tentando fazer com que essa mensagem chegue até eles, quem sabe, né [risos]", sonha dona Guió.

Foi bicolor, voltou tricolor

Até os 50 anos, ela era torcedora do Paysandu, como boa parte de sua família. Mas uma viagem ao Rio mudou completamente sua relação com o futebol. Morando na cidade maravilhosa por três anos, seu coração foi arrebatado pelo Fluminense. "Gostei das cores do time, achei diferente, charmoso, algo que nem eu consigo explicar por palavras. Só sei que voltei para Belém tricolor apaixonadíssima", conta Guió, que até diz que ainda torce pelo Papão.

"Sempre gostei de futebol, era torcedora do Paysandu e ainda sou, mas não fanática como sou pelo Fluminense. Depois que morei no Rio virei Fluzão, não teve jeito. Desde então procuro sempre acompanhar o time, fico doente quando eles não ganham", conta Dona Guió.

Desde então, Dona Guió transformou sua casa em um verdadeiro santuário do Fluminense. "Minha casa tem tudo do Fluminense. Tenho blusas, bonecos, cavalinho, toalhas, tudo aqui é do Fluzão. Vou fazer meu aniversário todo do Fluminense, vai ser uma festança, até quem é do Flamengo vai ter que cantar música do Fluminense [risos]", brinca Guió, que irá fazer 79 anos no início de abril.

A rotina de Dona Guió gira em torno do time. Todo domingo, ela está na frente da TV, acompanhando cada lance, analisando a tabela e anotando tudo em seu caderninho. " Eu acompanho tudo, aqui a velha é Fluzão!", brinca. Sua paixão pelo clube se reflete também na admiração por um jogador paraense que joga no time das Laranjeiras. "Eu gosto do Ganso, o nosso 10, nosso maestro. Ele não tem jogado pelo carioca, mas acho que joga amanhã, espero que sim", diz.

Sua neta, Gabriela Batista, de 28 anos, lembra bem da transformação que a avó viveu ao voltar do Rio de Janeiro. "Quando ela voltou do Rio, essa paixão pegou muito de surpresa. A maioria da família é fanática por futebol, mas por Remo e Paysandu, Flamengo, só ela é Fluminense. Aqui em casa é a vovó que assiste futebol, todo domingo ela está na frente da TV. Ela está por dentro de tudo, sabe da colocação, anota num caderninho dela", diz.

Com o ingresso garantido e a expectativa a mil, Dona Guió espera que o Fluminense faça uma grande partida e não “está nem aí” para o Águia de Marabá. Ela sabe que o Fluminense anda em baixa e espera que uma vitória contra o time paraense dê moral. "Depois da Libertadores o time deu uma baixada, mas vai melhorar se Deus quiser. Amanhã vai dar uma lapada no Águia, tem que ganhar que senão a velha aqui fica doente", diz.