Paraense Paulo Henrique Ganso irá refazer exames cardíacos e tem semana decisiva no Fluminense

O paraense Paulo Henrique Ganso completou, no último dia 22 de fevereiro, seis anos vestindo as cores do Fluminense. Sua estreia foi contra o Bangu, em vitória de 2 a 0, no Maracanã. Agora, o atleta vive uma situação bem diferente no clube.

Há mais de um mês, Ganso recebeu o diagnóstico de uma leve miocardite (inflamação do tecido muscular do coração), desde então está longe das atividades do clube.

A previsão inicial era repetir os exames quatro semanas após o início do tratamento, mas os médicos decidiram adiar por mais sete dias. Ou seja, na próxima quarta-feira (26), o meia fará um novo exame e, se tudo estiver normal, Ganso voltará aos treinamentos no Fluminense. Mesmo se tiver sinalização positiva, é possível que o paraense demore a entrar em campo, já que, por conta do diagnóstico, ele teve que ficar em completo repouso e precisará de um trabalho de pré-temporada para recuperar o condicionamento antes de atuar.

O clube acredita que essa condição clínica detectada, pode ter ocorrido após um quadro viral agudo que o atleta teve em novembro. Ainda, que ele realizou acompanhamento médico ao longo desses seis anos e nada foi descoberto durante esse período. O departamento médico do Fluminense entende que é um diagnóstico recente.