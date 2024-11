Paraense Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, é indicado para a seleção do The Best da Fifa

Um paraense pode estar na Seleção da temporada 2023/2024 da Fifa. O meia Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, está entre indicados para concorrer ao time ideal do Prêmio The Best. A Lista foi divulgada nesta quinta-feira (28) e Ganso está entre os concorrentes. A votação será aberta ao público no site oficial do evento.

O prêmio reúne os melhores jogadores de cada posição, para assim formar os 11 atletas do mundo, no período de 21 de agosto de 2023 e até o dia 10 de agosto de 2024. Além de Paulo Henrique Ganso, o Fluminense também possui outros jogadores na lista do Prêmio The Best da Fifa, que são o atacante argentino Cano e o zagueiro Nino, que atualmente defende o Zenit, da França.

Outro clube brasileiro que teve jogador a lista é o Botafogo. O Glorioso é representado pelo meia argentino Matias Almada. Ele estava no ano passado defendendo o Atlanta United, clube dos Estados Unidos e foi contratado pelo Fogão no meio desta temporada.

A premiação ainda não tem data marcada pela Fifa, porém, o que tudo indica, é que ela ocorra no início de 2025. A votação é popular, mas também conta com um capitães e treinadores de seleções pelo mundo. Outra situação é que a votação também possui representantes da mídia esportiva de todos os países que fazem parte da Fifa.