Miocardite: entenda a doença que afastou paraense Paulo Henrique Ganso dos gramados

Recentemente, o jogador paraense Paulo Henrique Ganso foi afastado das atividades físicas pelo Fluminense após ser diagnosticado com miocardite. O clube revelou que o problema foi identificado durante os exames de pré-temporada e que Ganso não apresentou nenhum sintoma da doença e está bem. O meia já iniciou o tratamento e está sendo acompanhado pela equipe médica do time.

O que é miocardite?

A miocardite é uma inflamação do miocárdio, que é a camada muscular do coração responsável pelo seu bombeamento. Essa condição pode ser desencadeada por diversas causas, incluindo infecções virais, como gripe e Covid-19, infecções bacterianas, consumo excessivo de álcool, uso de drogas e doenças autoimunes. Os sintomas mais comuns incluem dor no peito, falta de ar, cansaço excessivo, febre e palpitações.

Como é feito o diagnóstico da miocardite?

O diagnóstico da miocardite é feito por meio de exames clínicos e laboratoriais, como eletrocardiograma, ecocardiograma e análise de biomarcadores cardíacos. Em alguns casos, uma biópsia do coração pode ser necessária para confirmar a inflamação. O tratamento varia conforme a gravidade da condição; muitos casos leves podem se resolver com repouso e monitoramento, enquanto casos mais severos podem exigir internação hospitalar e uso de medicamentos específicos.

Embora a miocardite possa se curar espontaneamente na maioria das situações, ela é considerada uma das principais causas de morte súbita em pessoas jovens. Portanto, é fundamental estar atento aos sinais e sintomas e buscar assistência médica ao notar qualquer anormalidade.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)