Após classificação na Copa do Brasil, Remo vira a página e foca na invencibilidade no Parazão

A classificação à próxima fase da Copa do Brasil rendeu ao Clube do Remo não apenas uma cota milionária, mas também elevou a autoestima do elenco, que vinha ressabiado com a eliminação na Copa Verde. Depois da "compensação" entre as competições nacionais, o elenco volta os olhares para o encerramento da primeira fase estadual, na qual o time segue na liderança, com 17 pontos.

"O nosso jogo de ontem foi de extrema importância. Sabíamos o que valia para o grupo e encaramos como se fosse uma decisão. Buscamos a vitória do início ao fim e graças a Deus saímos de lá com a classificação. Estamos num momento muito bom, ainda não perdemos. Nossa eliminação na Copa Verde foi nos pênaltis e espero que esse momento perdure", disse o atacante Maxwell, autor de um dos gols na goleada sobre o GAS.

Já classificado, o Remo agora encara o Criciúma, mas o assunto parece não estar na prancheta dos azulinos. Durante a coletiva desta quinta-feira (27), o artilheiro azulino deixou claro que o elenco evita pular etapas e o foco agora é na invencibilidade e liderança do Campeonato Paraense.

"O assunto aqui no Baenão é o cametá. Temos que pensar sempre no próximo jogo. Não podemos dar dois passos na frente. Mas sim, a gente conhece o nosso adversário. Sabemos que será um jogo difícil, mas com chances de classificar em casa, diante do nosso torcedor. Assim poderemos chegar o mais longe possível nesta Copa do Brasil", completa.