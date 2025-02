Pendurados: Veja como Remo e Paysandu chegam para última rodada do Parazão

A oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense 2024 promete ser decisiva para a definição das posições na parte de cima e de baixo da tabela. àra uma rodada tão importante, Remo e Paysandu estão de olho na situação disciplinar de seus atletas. Com as quartas de final se aproximando, a preocupação com suspensões por acúmulo de cartões amarelos é um fator que pode impactar diretamente no planejamento das equipes para a segunda fase da competição.

No Remo, a boa notícia para o técnico Rodrigo Santana é que nenhum jogador entra em campo pendurado. Isso significa que, independentemente do que acontecer na partida deste domingo (2), o Leão Azul terá todo o elenco à disposição para a próxima fase, salvo eventual expulso. No entanto, o meia Pavani está suspenso e desfalca o time na rodada derradeira da primeira fase.

A situação é diferente para o Paysandu. Quatro jogadores estão pendurados e, se receberem mais um cartão amarelo no domingo, ficarão fora do primeiro jogo das quartas de final. São eles: Juninho, Matheus Vargas, Nicolas e Bryan Borges. A comissão técnica do Papão precisará avaliar com cautela a utilização desses atletas, principalmente em um jogo que pode ser decisivo para a classificação da equipe.

Após a última rodada, o regulamento do Parazão prevê que os cartões serão zerados, exceto para aqueles que já estiverem suspensos. Isso significa que qualquer jogador do Remo ou do Paysandu que for advertido com um terceiro amarelo ou receber um vermelho no domingo ficará automaticamente fora do primeiro jogo da próxima fase.

Com a promessa de emoção dentro e fora das quatro linhas, Remo e Paysandu entram em campo no domingo classificados. O Remo, líder e dono do melhor ataque e da defesa menos vazada da competição, enfrenta o Cametá, time que luta contra o rebaixamento, no Parque do Bacurau. O Paysandu, que ainda sonha em ultrapassar o rival e terminar a 1ª fase como líder, enfrenta o classificado Castanhal, no Mangueirão.