Remo negocia com atacante ex-Corinthians e Grêmio e que estava em concorrente da Série B

Remo anunciou a contratação do goleiro Ygor Vinhas, mas ainda está ativo no mercado e negocia a contratação de mais um atacante, dessa vez um jogador que atua pelas pontas. Quem está na mira azulina é o atacante Janderson, de 26 anos, que pertence ao Ceará-CE, mas está emprestado ao Atlético-GO. A informação foi dada pelo jornalista do site O Povo, Afonso Ribeiro e confirmada pela equipe de O Liberal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

As negociações entre Remo e Ceará e o staff do atleta estão avançadas e Janderson pode ser mais uma contratação do Leão, visando as disputas do Parazão, Copa do Brasil e Brasileiro da Série B, principal competição do clube na temporada 2025.

Janderson estava cumprindo seu empréstimo ao Atlético-GO. Ele teve seu contrato reativado pelo Vozão nesta quinta-feira (27) e, como o a clube nordestino pretende emprestá-lo novamente, surgiu a possibilidade dele fechar com o Remo.

VEJA MAIS

Além do Leão Azul, clubes concorrentes, que irão disputar a Série B do Brasileiro, também possuem interesse no atleta, como o Criciúma. Janderson possui contrato com o Ceará até o final da temporada e o clube alvinegro possui 50% dos seus direitos econômicos. Nesta temporada pelo Atlético-GO ele disputou 12 partidas e marcou um gol.

Na carreira Janderson iniciou no Joinville, passou pelo Corinthians, fez base e subiu no profissional vestindo a camisa do Timão. Defendeu também o Grêmio-RS e Atlético-GO e o Ceará. Caso Janderson acerte com o Leão, ele chega para uma posição ponta, carente no atual elenco.