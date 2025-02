Parazão: Cametá encara 'jogo da temporada' contra o Remo

A oitava e última rodada da primeira fase do Parazão reserva emoção para Cametá e Remo, principalmente para a equipe do interior paraense. As equipes se enfrentam no domingo (2), às 15h30, no Parque do Bacurau, com objetivos distintos na competição. Enquanto o invicto Leão já garantiu sua classificação com antecedência, o Mapará encara um jogo de sobrevivência, podendo tanto avançar para as quartas de final quanto ser rebaixado. É o famoso 8 ou 80.

Remo em alta: melhor ataque, defesa sólida e moral elevado

Classificado desde a sexta rodada, o Remo chega para a partida embalado pela recente goleada sobre o Grêmio Atlético Sampaio (GAS) na Copa do Brasil e por bons resultados no estadual. Com 17 pontos, a equipe azulina tem a melhor campanha da competição, ostentando o melhor ataque, com 17 gols marcados, e a defesa menos vazada, com apenas três gols sofridos. No último domingo (23), o Leão empatou por 1 a 1 com o Paysandu no Clássico Rei da Amazônia, no Mangueirão, sofrendo o gol de empate no último lance da partida.

Dias depois, na quarta-feira (26), o time azulino viajou para Boa Vista e goleou o GAS por 4 a 0 na primeira fase da Copa do Brasil, garantindo classificação para a segunda fase, onde enfrentará o Criciúma, além de ter embolsado R$ 1,5 milhão de premiação. Com o calendário apertado e a classificação já assegurada no Parazão, o técnico azulino Rodrigo Santana, mesmo tendo força máxima à disposição, pode optar por rodar o elenco, poupando jogadores e testando novas formações para a sequência da temporada.

Cametá entre a classificação e o rebaixamento

Do outro lado, o Cametá vive situação dramática, mas ainda com esperança. Com apenas sete pontos e ocupando a nona colocação, o Mapará tem 33% de aproveitamento e precisa vencer para garantir a permanência na elite do estadual e, ao mesmo tempo, manter viva a esperança de avançar às quartas de final.

A classificação do Cametá depende, além da vitória sobre o Remo, de uma combinação de resultados. O time torce para que o Santa Rosa, que também tem sete pontos, não vença o São Francisco. Além disso, precisa superar a pontuação da Tuna Luso, sétima colocada, que soma oito pontos.

“Dentro dos nossos domínios temos que tomar a iniciativa do jogo, precisamos do resultado positivo e os atletas sabem disso”, disse o treinador do Mapará, John Fabrício.

Por outro lado, o pior cenário para o Mapará é uma derrota para o Remo, combinada com uma vitória do Independente sobre o Capitão Poço. Isso empurraria o Cametá para a zona de rebaixamento, mandando a equipe para a segunda divisão do Parazão do ano que vem.

Prováveis escalações:

Remo: Marcelo Rangel, Kadu, Rafael Castro, Klaus, Sávio, Alan Rodríguez (Pedro Castro); Jaderson, Pavani, Dodô, Pedro Rocha (Maxwell), Felipe Vizeu (Ytalo)

Cametá: João Manoel, Nininho, Marcos Souza, Magrão, Márcio, Mendonça, Dudu, George Pitbull, Daniel GTA, Fidel e Julisson