CBF divulga tabela detalhada das semifinais da Copa Verde; saiba quando joga o Paysandu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde desta sexta-feira (28), a tabela detalhada da semifinal da Copa Verde. O Paysandu, única equipe paraense na competição, enfrentará o São Raimundo-RR por uma vaga na decisão do torneio regional.

A primeira partida da semifinal será no dia 12 de março, uma quarta-feira, no Estádio Flamarion Vasconcelos, casa do São Raimundo, às 20h30 (horário de Brasília). O jogo de volta ocorre uma semana depois, no dia 19 de março, no Mangueirão, às 20h.

O Paysandu garantiu vaga na semifinal após eliminar o Manaus-AM nas quartas de final. No primeiro jogo, as equipes empataram sem gols na Curuzu. No entanto, o Papão goleou o Gavião do Norte no confronto de volta por 4 a 1, carimbando sua 11ª presença em semifinais da Copa Verde em 12 edições disputadas.

Já o São Raimundo-RR, considerado a grande surpresa da competição, chegou à semifinal após eliminar o Amazonas-AM. O Mundão venceu a primeira partida por 2 a 0 e segurou um empate sem gols no duelo de volta. Vale destacar que a equipe roraimense já havia eliminado o Remo na primeira fase.

Assim como nas demais fases da competição, a semifinal será disputada em jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a vaga na decisão será definida em disputa de pênaltis. Os possíveis adversários na finalíssima são Goiás e Brasiliense.

O Paysandu é o maior campeão da Copa Verde. A equipe bicolor já conquistou quatro títulos, o último deles contra o Vila Nova-GO, na temporada passada.