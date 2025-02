Após eliminar o Remo, São Raimundo-RR passa pelo Amazonas e pega o Paysandu na semi da Copa Verde

O São Raimundo-RR continua surpreendendo na Copa Verde. Depois de eliminar o Clube do Remo, o Pássaro Azul passou agora pelo Amazonas e avança à semifinal da competição. Por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, o São Raimundo poderia até perder por um placar simples, mas arrancou um empate em 0 a 0 e saiu da Arena da Amazônia garantido na próxima fase da competição.

Em busca de reverter a desvantagem e forçar a decisão por pênaltis, o Amazonas adotou uma postura ofensiva desde o apito inicial. Com um volume intenso de jogo no campo adversário, a equipe amazonense criou oportunidades, mas pecou nas finalizações e não conseguiu balançar as redes.

O São Raimundo-RR, por sua vez, apostou em uma estratégia de contra-ataques rápidos, oferecendo perigo principalmente nas bolas paradas. Em uma cobrança de falta, Guigui quase surpreendeu, mas o goleiro João Lopes fez uma defesa crucial, mantendo o placar zerado. Temendo o pior, o Amazonas intensificou a pressão. Gustavo Ermel teve a melhor chance da partida, mas finalizou para fora, frustrando a torcida da Onça-Pintada.

Na etapa final da partida o Amazonas foi para o tudo ou nada e passou a pressionar o São Raimundo com jogadas laterais e ligação direta. Aos 24, Wanderson recebeu na frente e mandou um balaço, mas a bola bateu na trave. Quase no fim do tempo regulamentar o atacante Sasá ainda tentou embelezar a partida, finalizando cruzamento de bicicleta, mas o arremate vai para longe da trave.

Com o jogo perto do fim, o São Raimundo pouco fez, a não ser se defender como pôde, arriscando alguns contra-ataques rápidos, com destaque para o zagueiro Gui Gui, que forçou por várias vezes a defesa adversária. Embora tenha pressionado até o fim, nem mesmo os 7 minutos de acréscimos foram suficientes para evitar a eliminação do Amazonas em plena Arena da Amazônia.