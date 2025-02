Copa Verde 2025: Paysandu goleia Manaus-AM, avança para as semifinais

Em partida realizada na noite desta quarta-feira (26), na Arena da Amazônia, o Paysandu venceu o Manaus-AM por 4 a 1 e avançou para a fase semifinal da Copa Verde 2025. Os gols da partida foram marcados por Borasi, Rossi, Pedro Delvalle e Giovanni para o Papão. Renanzinho, de pênalti, marcou o único gol do time manauara no jogo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

PRIMEIRO TEMPO

A 1ª etapa foi animada. Antes dos 20 minutos de partida já tinham sido marcados três gols. Com ótima intensidade, o Paysandu começou avassalador. Aos dois minutos, após falha defensiva do time manaura, Borasi saiu na cara do gol e abriu o placar na Arena da Amazônia. Em seguida, aos 13 minutos, depois de aproveitar o rebote em chute de Marlon, Rossi ampliou o marcador. Manaus 0x2 Paysandu.

Aos 20 minutos, após falta de Bryan Borges em Renanzinho na grande área, o juiz assinalou pênalti. O próprio Renanzinho bateu com tranquilidade e diminuiu o placar. No lance, o lateral-direito bicolor recebeu cartão amarelo. Manaus-AM 1x2 Paysandu.

SEGUNDO TEMPO

Assim como no começo do 1º tempo, o Paysandu começou a etapa derradeira com bastante intensidade. Buscando “matar” a partida, o Papão foi para cima da equipe adversária e tratou logo de aumentar a sua vantagem. Aos 10 minutos do segundo tempo, Rossi partiu do meio campo, avançou em velocidade e tocou na grande área para Pedro Delvalle, que entrou no intervalo de jogo, marcar o terceiro tento bicolor no jogo. Manaus-AM 1x3 Paysandu.

Com uma vantagem confortável, a equipe paraense tratou de administrar o ritmo de jogo. Estava tudo tranquilo, até que aos 20 minutos, Bryan Borges cometeu falta, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, o que fez o Lobo redobrar a sua atenção em campo.

Apesar da vantagem numérica, os donos da casa não criaram grandes chances e não ofereceram perigo ao Papão, que apenas gastou o tempo. Já nos acréscimos, mais um gol bicolor. De pênalti, Giovanni marcou e deu números finais a partida. Manaus-AM 1x4 Paysandu. Final de jogo.

Classificado, a equipe bicolor agora aguarda o resultado de Amazonas-AM e São Raimundo-RR, para saber quem irá enfrentar na semifinal da competição regional.

FICHA TÉCNICA

Manaus-AM 1x4 Paysandu - 4ª de final da Copa Verde 2025 - Volta

Local: Arena da Amazônia - Manaus (AM)

Data: 26/02/2025

Horário: 20h30

Árbitro: Marcello Rudá Neves Ramos da Costa – DF

Auxiliares: José Reinaldo Nascimento Júnior – DF e Lucas Torquarto Guerra – DF

Quarto árbitro: Rafael Ramos Tourinho – AM

Gols: Renanzinho (Manaus-AM); Borasi, Rossi, Pedro Delvalle e Giovanni (Paysandu).

Cartão amarelo: Joel Araújo, Zé Augusto e Erik Henrique (Manaus-AM); Bryan Borges, Pedro Delvalle e Matheus Nogueira (Paysandu).

Cartão vermelho: Bryan Borges (Paysandu).

Manaus: Gustavo; Caio Hila (Denzel), Jefferson, Erik Henrique e Miliano; Zé Augusto (Miguel), Bosco (Levy) e Gabriel Masson (Victor Lima); Vitinho, Lelo (Joel Araújo) e Renanzinho. Técnico: Júlio César Nunes.

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Quintana, Ramón Martínez e PK; Leandro Vilela, Matheus Vargas e Marlon (Delvalle); Rossi (Giovanni), Borasi (Pedro Delvalle) e Nicolas (Edílson). Técnico: Luizinho Lopes.