Quem o Paysandu vai enfrentar na semifinal da Copa Verde?

Na noite desta quarta-feira (26), na Arena da Amazônia, o Paysandu venceu o Manaus-AM por 4 a 1 e avançou para a fase semifinal da Copa Verde 2025. Agora, o Papão aguarda a definição de quem vai enfrentar na semifinal da competição.

O próximo adversário do Bicolor sairá de Amazonas e São Raimundo-RR, que entram em campo na quinta-feira (27). O duelo de volta das quartas de final acontece na Arena da Amazônia, às 21h (horário de Belém). A equipe amazonense precisa reverter a desvantagem após a derrota por 2×0 no jogo de ida, disputado no Estádio Canarinho, em Boa Vista.

VEJA MAIS

O São Raimundo-RR, que eliminou o Remo no Baenão, chega para a partida após jogo duro com o Grêmio pela Copa do Brasil. Apesar da desclassificação, o time roraimense fez um jogo competitivo contra os gaúchos. Já o Amazonas também não segue mais na competição nacional, tendo sido eliminado pelo Rio Branco VN. No Campeonato Amazonense, entretanto, a equipe venceu o Manauara e garantiu vaga na final contra o Manaus.

Equilíbrio

Até o momento, Amazonas e São Raimundo-RR se enfrentaram três vezes: duas pela Série D de 2022 e uma pela atual edição da Copa Verde. O retrospecto registra uma vitória para cada lado e um empate. O primeiro encontro terminou em 1×1, enquanto o Amazonas levou a melhor no segundo jogo, vencendo por 2×1. No último confronto, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde, o São Raimundo saiu vitorioso por 2×0.