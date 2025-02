Remo e Paysandu anunciam parceria com consórcio que patrocina o Corinthians

Os dois principais clubes do Pará, Remo e Paysandu, firmaram uma parceria inédita com a KSK Consórcio para lançar o Premia+, um plano de consórcio exclusivo voltado para seus torcedores. A iniciativa, além de oferecer condições especiais de pagamento, também contribuirá diretamente para o fortalecimento financeiro das equipes.

O Premia+ se diferencia por possibilitar parcelas reduzidas até a contemplação e oferecer uma premiação extra de R$ 30 mil para os torcedores contemplados por sorteio em assembleia. O modelo segue os moldes da parceria de sucesso entre a KSK Consórcio e o Corinthians. Outro destaque do programa é que, a cada cota adquirida, Remo e Paysandu receberão royalties, garantindo uma nova fonte de receita para os clubes.

A colaboração também prevê ativações exclusivas para os torcedores, incluindo promoções, campanhas voltadas para sócios-torcedores e a possibilidade de personalização dos consórcios.

Leandro Rodrigues, CEO da KSK Consórcio, destacou a importância do projeto. “Esse compromisso marca um passo importante na construção de uma relação de longo prazo com os torcedores e a região. Trata-se de uma parceria em que todos saem ganhando: os torcedores têm a oportunidade de realizar seus sonhos, enquanto seus clubes do coração recebem mais suporte financeiro para seguir crescendo”, afirmou.

No Paysandu, a parceria foi recebida com entusiasmo. "Estamos muito felizes com essa parceria, temos certeza de que será um grande sucesso. É importante que a torcida do Paysandu saiba que, a cada venda do nosso consórcio, o clube está recebendo uma nova receita que será muito útil para o nosso crescimento", afirmou Rafael Zanette, diretor de Marketing e Comercial do clube.

O presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, também celebrou a iniciativa. “Essa parceria representa uma grande oportunidade para os remistas contribuírem diretamente com o clube enquanto realizam seus próprios sonhos. A cada nova adesão ao Premia+, garantimos mais recursos para investir no crescimento da nossa equipe, dentro e fora de campo. Estamos confiantes de que essa iniciativa será um sucesso e trará benefícios tanto para o clube quanto para os nossos torcedores”, afirmou.