Jorge Benítez destaca estilo de jogo e afasta disputa direta com Nicolas no Paysandu

Anunciado pelo Paysandu na última segunda-feira (24), o atacante paraguaio Jorge Benítez concedeu sua primeira entrevista como jogador bicolor. O centroavante, que tem passagens por clubes da Argentina, México, Chile e Grécia, disse ainda não estar pronto para jogar domingo (2) e evitou polêmicas sobre uma disputa direta com Nicolas, ídolo da torcida bicolor. Segundo ele, a competição é com os adversários e não dentro do elenco.

"Venho para somar com o grupo, não venho competir com meus companheiros. Competir é com os rivais, foi para isso que o Paysandu me contratou. Entre nós, a competição deve ser sã e tratemos de estar prontos para poder jogar quando for eleito pelo treinador", afirmou Benítez.

Apesar da expectativa da torcida, o atacante deverá estrear a partir da segunda fase do Parazão. Sua última partida foi em dezembro. Benítez explicou que precisa de mais tempo para treinar com o grupo e se preparar fisicamente antes de entrar em campo.

"Eu não estou apto para atuar no domingo e fazer o que eu gosto, que é jogar futebol. Devemos pensar no grupo, pensar nos companheiros que estão treinando. Creio que é um tempo muito curto pra poder pensar que poderia jogar uma partida no domingo, porque não estou em treinamento com a equipe. Isso complica, mas acredito que para a próxima semana posso estar pronto para jogar", explicou.

Características de jogo

Jorge Benítez também falou sobre suas características dentro de campo, se definindo como um “delantero central”, como chamam o homem-gol em seu país. Segundo ele, seu foco é marcar gols, mas também ajudar a equipe fisicamente e coletivamente. Apesar de atuar como centroavante, ele afirmou que pode desempenhar outras funções ofensivas se necessário.

"Gosto de estar em contato com a bola, que ela sempre passe pelo meu pé e trato de fazer gol, que é do que eu vivo, e também ajudar física e coletivamente a equipe. Sou mais centroavante, mas alguns treinadores me colocaram para jogar por fora. Não há problema, já joguei nessa posição", comentou.

O próximo jogo do Papão é contra o Castanhal no próximo domingo (2), pela última rodada da 1ª fase do Parazão. Além do estadual, a equipe bicolor a Copa Verde, Copa do Brasil e também disputará a Série B do Campeonato Brasileiro ao longo da temporada.