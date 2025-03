Parazão pode ser paralisado por supostas irregularidades; entenda

A reta final do Campeonato Paraense pode ganhar um novo capítulo nos tribunais. O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) julga, na próxima quinta-feira (6), o pedido de paralisação da competição, após denúncias de supostas irregularidades envolvendo jogadores de Capitão Poço e Tuna Luso. A ação foi movida por Caeté e Independente, que alegam que os dois clubes utilizaram atletas abaixo de 20 anos sem contrato profissional, o que não é permitido pelo regulamento do torneio.

Os denunciantes chegaram a acionar o TJD solicitando a suspensão do campeonato até o julgamento, mas o pedido foi recusado. Com isso, a competição segue normalmente, pelo menos até que o TJD-PA dê um veredito sobre o caso.

A fase de quartas de final do Parazão está prestes a começar, e uma possível decisão favorável ao Caeté e ao Independente, clubes que estão na zona de rebaixamento, pode mudar os rumos do torneio. Enquanto isso, Capitão Poço e Tuna Luso aguardam o julgamento e hoje jogam a última rodada, já estando classificados para a próxima fase. A decisão da Justiça pode mudar os destinos dos clubes.