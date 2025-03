Última rodada do Parazão: Saiba quem briga por classificação e quem luta contra o rebaixamento

O Campeonato Paraense 2025 chega à sua rodada decisiva com diversas emoções ainda em jogo. Serão seis partidas e todas elas às 15h30 deste domingo (2) e todos os jogos interferem diretamente na classificação do campeonato, seja ele por briga por posições, liderança, classificação para as quartas de finais, além dos dois clubes rebaixados para a Segundinha do Parazão em 2026.

Quem disse que não teria futebol no meio do Carnaval?

Com o calendário do futebol brasileiro apertado, com competições uma em cima das outras, a federação Paraense de Futebol (FPF), definiu, junto com os órgãos de segurança, que a 8ª e última rodada do Parazão seria disputada no final de semana do Carnaval. A data que geralmente não apresenta partidas pela dificuldade do efetivo da Polícia Militar, em fazer a segurança pública nos balneários e cidades do por conta dom Carnaval, terá o “Bloco do Pàrazão” na “avenida”.

Classificados

Depois de sete rodadas, cinco clubes já garantiram suas vagas nas quartas de finais do Parazão 2025. O Remo, que lidera a competição desde a primeira rodada, o seu rival Paysandu, que atualmente ocupa a vice-liderança, o Bragantino, que possui a mesma pontuação do clube bicolor (14 pontos), além do Castanhal, que ao lado do Remo, está invicto na competição e fechando o grupo dos classificados o Águia de Marabá. Todos esses estão garantidos e aguardam as definições das posições para saber quem enfrenta quem nas quartas.

Quem briga pela classificação?

Dos 12 clubes que iniciaram a disputa do Parazão, 11 deles ainda possuem chances de classificação para a próxima fase, já que estarão nas quartas de finais oito clubes. O Capitão Poço, estreante na elite do futebol paraense está próximo da classificação com 10 pontos conquistados. Além da Laranja Mecânica, a tradicional Tuna Luso Brasileira e o Santa Rosa, fecham atualmente o famoso “G8” do Parazão, porém, o Cametá, o São Francisco e o Independente Tucuruí, “correm” por fora buscando a tão sonhada classificação.

O temido rebaixamento

Um fato curioso nessa última rodada do Campeonato Paraense é que times que estão na disputa por uma vaga na próxima fase, também lutam para se livrar do temido rebaixamento para a Segundinha. Esse é o caso do São Francisco, Independente Tucuruí, Cametá, Santa Rosa e remotamente a Tuna Luso Brasileira. Todas essas equipes brigam tanto para classificar, quanto para espantar de vez as chances de queda. O único clube que briga apenas para fugir do rebaixamento é o Caeté, que é o atual lanterna da competição com apenas 3 pontos conquistados.

Jogos

Bragantino x Águia de Marabá

As duas equipes já estão classificadas para as quartas de finais e se enfrentam no Estádio Diogão, na cidade de Bragança (PA). O jogo define qual o posicionamento dos clubes e também qual adversário irá pegar na próxima fase. Os quatro primeiros possuem a vantagem de decidir as quartas de finais em casa, já que será jogo único.

Paysandu x Castanhal

O Papão chega ao jogo embalado pela classificação na Copa Verde e pelo bom desempenho no clássico Re-Pa. A equipe Bicolor recebe o Castanhal no Mangueirão já classificada diante do Castanhal que está invicto e que tenta manter o bom retrospecto. O jogo também decide em quais posições os clubes irão ficar e isso influencia diretamente no chaveamento da competição.

Independente Tucuruí x Capitão Poço

A partida será realizada no Estádio Navegantão, em Tucuruí (PA). O Galo Elétrico, o primeiro clube do interior a ser campeão paraense, retornou à elite do futebol este ano e pode terminar a temporada sendo rebaixado. O Galo é o vice-lanterna e um resultado ruim pode decretar a queda do clube à Segundinha. Para o Capitão Poço é o jogo que decide a classificação para as quartas do Parazão.

Cametá x Remo

Confronto de dois campeões paraenses em meio à folia da tradicional cidade de Cametá (PA). O Remo é o líder, classificado e vai entrar com um time alternativo em meio à festa da cidade cametaense, conhecida por ser um dos carnavais mais animado do Estado. Como o local é bastante procurado pelos foliões e a FPF decidiu marcar a rodada em cima da hora para o domingo de Carnaval, os jogadores, comissão e staff azulino ficarão hospedados em um navio. O Cametá, 9º colocado, precisa vencer para tentar a classificação, mas um resultado ruim pode decretar o rebaixamento do Mapará, dependendo de outros resultados.

Santa Rosa x São Francisco

No “Jogo dos Santos”, cada um que reze pelo seu milagre. Saantinha x Leão Santareno duelam na cidade de Ipixuna (PA), os dois times lutam pela sobrevivência no Parazão. Os dois clubes possuam chances de avançar à próxima fase, mas também brigam contra o rebaixamento. Vantagem do Santa Rosa, que atualmente é o 8º colocado com 7 pontos e que até um empate, pode garantir a classificação e permanência.

Tuna x Caeté

Em jogo no Souza, em Belém, a Tuna tenta carimbar a sua classificação à próxima fase, diante do frágil Caeté, que é o lanterna da competição e “respira por aparelhos” no Parazão. Uma vitória ou empate, dependendo dos resultados, coloca a Águia nas quartas. Já o Caeté precisa vencer e torcedor por tropeços do Independente e Cametá.

Quartas de finais

Os oito clubes classificados para a próxima fase disputarão em partida única, uma vaga nas semifinais do Parazão. Os confrontos serão olímpicos, com o 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6 e 4º x 5º. , ainda sem data prevista para os jogos, possivelmente sendo no próximo final de semana (8/9 de março).

Copa Grão-Pará

Os clubes eliminados nas quartas e nas semifinais do Parazão disputarão a Copa Grão-Pará. A competição foi realizada no ano passado e teve a Tuna Luso Brasileira como a grande campeã, garantindo uma das vagas na Copa do Brasil. O campeão da Copa Grão-Pará também garante vaga na Superocopa Grão-Pará de 2026, contra o campeão paraense deste ano.