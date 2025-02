Ex-presidente do Flamengo tem conversas com o Paysandu, diz jornalista

O Paysandu sonha alto na Série B. Após passar sufoco na temporada passada, a equipe bicolor busca evitar repetir os erros neste ano e chegar forte na competição. Segundo o jornalista Paulo Fernandes, da Rádio Liberal+, o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi procurado pela diretoria do Papão e está tendo conversas com o clube.

Conforme as informações do jornalista, o contato ocorreu antes do Re-Pa, realizado no domingo (23), pelo Parazão. Ainda não se sabe qual foi o assunto da conversa; no entanto, o clube bicolor quer formar um time forte para o Campeonato Brasileiro e pode estar em busca de parcerias e alternativas.

"Landim, ex-presidente do Flamengo, está em conversação com a diretoria do Paysandu e pode pintar uma parceria. Uma SAF? Jogadores? Ai, eu não tenho o teor da conversa. Mas, a conversa aconteceu antes do Re-Pa", revelou o jornalista. "O certo é que o papo que rolou é formar um grande time para a Série B e pensar em um acesso para a primeira divisão", disse Paulo Fernandes.

Vale destacar que o Remo acertou uma parceria com Marcos Braz, ex-vice-presidente do Flamengo. O ex-dirigente rubro-negro se tornou um dos representantes do Leão Azul e atua como "homem de marcado", viabilizando negócios para o clube, envolvendo tanto jogadores quanto patrocínios, com participação nos lucros. Braz foi o representante azulino no sorteio da Copa do Brasil de 2025.

Com esse novo movimento do Papão presidido atualmente por Roger Aguilera, é possível que o contato com Landim seja para um modelo de atuação parecido, de forma que o time chegue mais estruturado na Série B.

Rodolfo Landim é engenheiro de petróleo e empresário. Ele ficou a frente do Mengão nos triênios de 2019 e 2021 e 2022 e 2024.