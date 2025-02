Antes de mata-mata pela Copa Verde, Paysandu e Manaus têm bons desempenhos em disputas de pênaltis

Após um empate em 0 a 0 no jogo de ida, Manaus e Paysandu se enfrentam na partida de volta das quartas de final da Copa Verde 2025 nesta quarta-feira (26), na Arena da Amazônia, às 20h30. Caso a partida termine empatada, a vaga para a próxima fase será decidida nas penalidades máximas.

Para uma possível decisão na marca da cal, o adversário do Papão está preparado. O Manaus FC conquistou uma classificação heroica para a final do primeiro turno do Campeonato Amazonense. No último domingo (23), o Esmeraldino venceu o Parintins FC por 6 a 5 nas penalidades, após os times terem empatado por 2 a 2 no tempo regulamentar.

Apesar de os manauaras estarem um pouco mais "quentes" para uma provável decisão nos pênaltis, é válido lembrar que os paraenses se classificaram para a atual fase da competição após superarem o Porto Velho–RO também nas penalidades. Na ocasião, o Paysandu empatou com a Locomotiva por 1 a 1 no tempo normal e venceu a disputa nos pênaltis por 5 a 4.

Jogo traiçoeiro

O meia Giovanni, do Paysandu, comentou sobre o confronto contra o Manaus, afirmando que será um jogo perigoso e a equipe não pode vacilar. Ele destacou os pontos positivos que o time desenvolveu na partida contra o Remo e ressaltou que esse aproveitamento será crucial para o duelo na Copa Verde.

"É um jogo perigoso, traiçoeiro, onde a nossa equipe não pode deixar cair. Temos que estar bem convicto das nossas ideias em campo, sempre respeitando o adversário e fazendo aquilo que somos bons. Ficou claro que temos coisas boas contra o Remo e agora é manter esse rendimento contra o Manaus", comentou.

Próximo desafio

O próximo adversário de Paysandu ou Manaus sairá do confronto entre Amazonas FC e São Raimundo-RR. No jogo de ida, os alvicelestes venceram a Onça Pintada por 2 a 0. A partida de volta está marcada para quinta-feira (27), às 20h, na Arena da Amazônia