Volante do Paysandu projeta duelo contra o Manaus e diz: 'vão ter que sair para o jogo'

Passado a euforia do Re-Pa, o Paysandu foca na Copa Verde. O Papão terá o Manaus, nesta quarta-feira (26), na Arena da Amazônia pelo jogo de volta das quartas de final e precisa vencer para manter vivo o sonho do penta na competição regional. O volante Matheus Vargas, do Paysandu, conversou com a imprensa sobre a partida, projetou o confronto e afirmou que no clássico contra o Remo, fez o seu melhor jogo com a camisa bicolor.

“[Contra o Remo] foi o meu melhor jogo, tive duas chances de gol e o Marcelo Rangel (goleiro do remo) foi muito em. Estou feliz com a evolução do time, com um futebol bonito e pra cima. O empate saiu com um gostinho de vitória, pois a gente buscava algo melhor na partida”, disse.

Coringa

Tido como um “coringa” no meio-campo do Paysandu, Matheus Vargas falou de suas características ao longo desses dois meses atuando com a camisa bicolor e afirmou que pode desenvolver as três funções no meio-campo alviceleste.

“Eu faço a transição em campo. Começo como segundo volante, mas que ajuda também o meio-campo, para não sobrecarregar o 10, o meia clássico. Jogo de segundo volante, mas tiveram algumas partidas que precisei terminar como primeiro volante. Acredito que consigo transitar bem nessas três funções”, falou.

Dificuldades

O clube bicolor vai para a decisão contra o Manaus “com moral” após o clássico. Vargas falou de como o Paysandu encara essa semana, de o quanto ela é decisiva para as pretensões do Papão e afirmou que o foco é passar de fase e avançar diante do Gavião.

“Sabemos da dificuldade de jogar em Manaus (AM), mas estamos preparados. O técnico Luizinho vem conversando com a equipe, que sobre esses dos jogos que são fundamentais pra a sequência do clube, que era o clássico e agora contra o Manaus e estamos focados para fazer uma grande partida lá também”, comentou.

Técnico

Com apenas três partidas à frente do Paysandu, Luizinho Lopes já ganhou os jogadores. Matheus Vargas disse que, pela intensa maratona de jogos, algumas coisas ainda não deram para corrigir, porém, sabe que o método de trabalho de Luizinho Lopes vem dando certo dentro da equipe bicolor.

“É pouco tempo, um jogo atrás do outro dificulta a trabalhar todas as áreas possíveis para a melhora, mas como o técnico Luizinho Lopes é um cara vibrante, sempre nos apoia, tentando facilitar essa comunicação, para pegarmos o mais rápido a filosofia de trabalho dele. É um resultado que leva um tempo, mas a equipe está melhorando a cada jogo”, falou.

Manaus

O volante do Papão projetou o jogo e afirmou que a forma como a equipe do Manaus encara o jogo, pode abrir brechas ao Paysandu. O fator casa é algo que influencia muito o adversário que deve sair para o jogo e isso pode ser benéfico para o Papão.

“Acredito que será um jogo mais aberto do que foi em Belém. Por estar em aberto o placar, vai chegar um momento em que eles vão ter que sair para o jogo também, mas não mudamos a nossa forma de trabalhar. O Luizinho pede para jogarmos de forma intensa, pressionando, e espero que a gente faça um grande jogo”, finalizou.