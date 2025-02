Após gol de empate no Re-Pa, meia do Paysandu já foca no Manaus pela Copa Verde: 'Jogo traiçoeiro'

Em sete jogos pelo Paysandu, Giovanni marcou o seu primeiro gol no Re-Pa e foi alçado imediatamente à condição de herói bicolor. O meia que marcou no último minuto dos acréscimos descreveu a emoção do momento como inigualável, muito diferente do que estava acostumado a ver nos últimos clubes por onde passou.

"Primeiramente uma atmosfera surreal. Fazia tempo que eu não via um estádio assim. Estou muito feliz em poder contribuir com os meus companheiros para fazer o gol do empate. Tem que ressaltar a nossa atuação também. Um time buscando o gol com qualidade, paciência e finalização", comenta o armador, que fez questão de espalhar o quanto a magia do Re-Pa precisa ser de conhecimento mundial.

"Eu espero que as cenas, os vídeos e as fotos circulem o mundo inteiro. É uma realidade totalmente diferente. Eu sou do interior de São Paulo, onde praticamente só temos torcida única. Agora em Santa Catarina também tinha mais torcida única. Aqui foi um espetáculo e a nossa torcida deu um show à parte. Os jogadores se dedicaram por causa da torcida".

Giovanni entrou em campo aos 26 do segundo tempo, no lugar de Borasi, mas foi só aos 50 que veio a consagração, após passar parte do jogo analisando os problemaas do adversário. "A gente fica de fora estudando todos os espaços que podemos ocupar no campo. Como sou um jogador de meio, eu fico observando essas áreas e, junto com a Comissão Técnica, vi que era ali que precisava estar. E foi isso que aconteceu", conta.

Clássicos à parte, o meia agora volta os olhadres para a decisão na Copa Verde. Paysandu e Manaus empataram em Belém no jogo de ida e decidem a vaga nesta quarta, |às 20h30, na Arfena da Amazônia.

"É um jogo perigoso, traiçoeiro, onde a nossa equipe não pode deixar cair. Temos que estar bem convicto das nossas ideias em campo, sempre respeitando o adversário e fazendo aquilo que somos bons. Ficou claro que temos coisas boas contra o Remo e agora é manter esse rendimento contra o Manaus", encerra.