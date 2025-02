Técnico do Paysandu após Re-Pa: 'Se perdesse, conseguiria dormir'

O empate no clássico Re-Pa deste domingo (23), no Mangueirão, foi um reflexo do momento de crescimento que o Paysandu atravessa, acredita o treinador da equipe, Luizinho Lopes. Após um jogo equilibrado e de muitas emoções, em que o Paysandu empatou no último lance, o técnico acredita que tenha sido a melhor performance de sua equipe sob seu comando, mas reconheceu que ainda há muito trabalho a ser feito, principalmente na conversão das oportunidades em gols.

O confronto foi marcado por um segundo tempo emocionante. O Paysandu começou melhor, mas viu o Remo crescer após mudanças feitas por seu treinador. Em uma jogada envolvendo Jaderson e Vizeu, o Remo teve um pênalti convertido por Adaílton para abrir o placar. No entanto, o Paysandu não se intimidou e, no último lance do jogo, Giovanni acertou um chute de fora da área que contou com a sorte de um desvio na defesa, garantindo o empate.

Em sua análise pós-jogo, Luizinho Lopes destacou que a equipe já começa a apresentar a sua "cara", com a implementação de um estilo de jogo agressivo, mas ainda carece de maior eficácia. “A equipe está começando a ter uma cara, mas precisamos ser mais eficazes nas oportunidades criadas. Talvez se tivéssemos feito mais gols, a nossa atuação teria se tornado mais verdadeira", disse o treinador.

O técnico se mostrou otimista em relação ao desempenho geral do time e mesmo se tivesse perdido, afirmou que conseguiria dormir tranquilo. "Dormiria. Pela semana que nós fizemos, pelo envolvimento que nós tivemos no vestiário, pela entrega dos jogadores, acho que conseguiria dormir se não tivéssemos empatado a partida, pelo desempenho, pela performance, nós não merecíamos perder, mesmo entendendo que futebol não é esporte de merecimento", disse.

Sobre a postura da equipe, o técnico elogiou o controle do jogo e a capacidade de reação do time. “A postura foi muito boa, conseguimos reagir após a perda de bola, ganhamos quase todas as segundas bolas, principalmente no primeiro tempo. No segundo, o Remo equilibrou após as mudanças, mas em termos gerais, tivemos mais a bola e controle do jogo”, explicou.

A grande questão que ficou no ar foi a demora para as substituições. Enquanto o Remo fez alterações logo no início do segundo tempo, Luizinho preferiu dar sequência ao time até que percebesse necessidade de mudanças. O técnico admitiu que esperou demais.

“Até aquele momento, a equipe estava bem conectada, com volume de jogo e controle. Por isso, optei por esperar mais um pouco. O treinador corre riscos e ali eu assumo a responsabilidade”, explicou o treinador, que também afirmou que suas substituições foram feitas com o objetivo de não desajustar o time.