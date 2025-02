Paysandu fecha com atacante que teve passagem pela Seleção do Paraguai

O Paysandu anunciou na tarde desta segunda-feira (24), a contratação de mais um estrangeiro para a temporada 2025. O Papão fechou com o atacante paraguaio Jorge Benítez, de 32 anos, que estava no Sportivo Luqueño, do Paraguai.

Com passagens em vários clubes da América do Sul e com passagens na Seleção Paraguaia, Jorge Benítez chega para ser mais uma opção no ataque do Papão nesta temporada. O jogador irá desembarcar na capital paraense nos próximos dias para realizar exames médicos e testes físicos, antes de assinar contrato de forma oficial com o clube paraense.