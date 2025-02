Ex-Paysandu, Márcio Fernandes reencontra Neymar antes de rebaixamento no Paulistão

O técnico Márcio Fernandes, que comandou o Paysandu no início da temporada, viveu emoções distintas no último domingo (23) ao reencontrar Neymar, jogador que ajudou a promover ao elenco profissional do Santos em 2009. Hoje, Márcio é treinador da Inter de Limeira, equipe que perdeu por 3 a 0 para o Peixe e acabou rebaixada à Segunda Divisão do Campeonato Paulista.

Neymar teve participação decisiva ao dar duas assistências em cobranças de escanteio e marcar um gol olímpico, sacramentando a queda da Inter, que terminou na lanterna geral, com apenas sete pontos e nenhuma vitória em 12 partidas.

Histórico

Márcio Fernandes foi o primeiro comandante de Neymar. Rodado no futebol nacional, o treinador iniciou a carreira como técnico em 1998, no Marcílio Dias-SC, e ganhou experiência no Santos-SP, comandando as categorias de base do Peixe, clube da cidade onde nasceu. Foi lá, no alvinegro praiano, que ele foi o primeiro técnico do então menino Neymar e de toda aquela geração que encantou o país.

Passagem no Paysandu

Márcio Fernandes foi demitido do Paysandu no início do mês, após um começo instável de temporada. Na passagem mais recente pelo clube, o treinador acumulou 11 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

No ano passado, ele conseguiu salvar a equipe bicolor do rebaixamento à Série C e teve o contrato renovado para a temporada de 2025. No entanto, o treinador não resistiu ao desempenho oscilante da equipe no início da temporada.