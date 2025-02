Demitido do Paysandu, Márcio Fernandes substitui ex-Remo no Campeonato Paulista

Três dias após sua demissão do Paysandu, Márcio Fernandes já tem um novo desafio na carreira. O treinador foi anunciado oficialmente nesta quarta-feira (12) como novo comandante do Inter de Limeira, equipe que disputa a elite do Campeonato Paulista. Ele assume o time do interior de São Paulo no lugar de Felipe Conceição, outro velho conhecido do futebol paraense, que dirigiu o Remo em 2021.

A mudança de clube aconteceu rapidamente para Márcio Fernandes. No domingo (9), após o empate sem gols contra o Bragantino, pela quinta rodada do Campeonato Paraense, o Paysandu optou pela saída do treinador e de seu auxiliar técnico, Marcinho Fernandes, que também é seu filho. O anúncio foi feito poucas horas depois da partida, encerrando a segunda passagem do técnico pelo clube bicolor.

Agora, o desafio também não será fácil em terras paulistas. O Inter de Limeira vive um momento conturbado, sendo o lanterna do Grupo A no Paulistão, com seis empates e duas derrotas, decidindo mudar o comando técnico após o empate em 0 a 0 com o São Paulo, na última segunda-feira (10). Felipe Conceição, que estava no cargo desde maio de 2024, foi a bola da vez.

A coincidência curiosa é que Márcio Fernandes, ex-técnico do Paysandu, substituirá justamente um ex-técnico do Remo, maior rival bicolor. Felipe Conceição comandou o Leão Azul em 2021 e agora dá lugar ao antigo treinador do Papão no Inter de Limeira.

Márcio Fernandes agora terá pouco tempo para ajustar o time do interior de São Paulo e tentar reverter o cenário de provável rebaixamento da equipe no Campeonato Paulista.