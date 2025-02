Jorge Benítez ou Nicolas? Atacante paraguaio chega para ser sombra de ídolo bicolor

O Paysandu anunciou, na última segunda-feira (24), a contratação do atacante paraguaio Jorge Benítez, de 32 anos. O centroavante chega ao clube sem atuar em 2025 e com a missão de reforçar o ataque bicolor, onde Nicolas, de 35 anos, ainda é a principal referência, mas vem sendo questionado por parte da torcida desde o ano passado. Ambos possuem características semelhantes: são os chamados centroavantes clássicos, atuando dentro da área com a missão de ser o homem-gol da equipe. A chegada do novo jogador levanta a dúvida: ele tem condições de disputar posição com o ídolo bicolor? Chega para fazer sombra a Nicolas, que até então era o único homem de área no ataque bicolor? Ou os dois podem jogar juntos?

Desempenho recente

Na temporada 2025, Nicolas soma 10 partidas, todas como titular, e seis gols marcados, mantendo uma média de 0,60 por jogo, sendo artilheiro do time. Já Benítez ainda não entrou em campo este ano, então seu desempenho mais recente foi em 2024 pelo Sportivo Luqueño, onde fez 34 jogos, sendo 21 como titular, marcando nove gols e dando uma assistência. Sua média foi de 0,26 gols por jogo.

Se olharmos para a temporada passada (2024), Nicolas também teve melhores números. O atacante bicolor jogou 50 partidas, 48 delas como titular, com 20 gols marcados e quatro assistências, alcançando uma média de 0,40 gols por jogo. Enquanto isso, Benítez, mesmo com mais partidas que nos anos anteriores, ficou abaixo em rendimento ofensivo.

Regularidade e minutagem

Outro fator que pesa a favor de Nicolas é a regularidade em campo. Em 2024, ele acumulou 4.013 minutos jogados, enquanto Benítez teve 1.797. Esse padrão se repete nas temporadas anteriores: em 2023, Nicolas somou 2.851 minutos e Benítez 1.155. No ano de 2022, o atacante do Paysandu teve 2.391 minutos jogados, enquanto o paraguaio alcançou 1.009.

Os números mostram que, mesmo mudando de clube nos últimos anos, onde atuou por Goiás e Ceará, Nicolas manteve uma carga alta de jogos e minutos em campo, enquanto Benítez oscilou entre titularidade e reserva nas equipes por onde passou, tendo algumas lesões que comprometeram seu rendimento.

Como eles jogam?

Ambos são centroavantes conhecidos pela força física dentro da área. Em 2020, Nicolas marcou 19 gols em 41 partidas, todos como titular, com média de 0,46 gols por jogo. Já Benítez não conseguiu ter a mesma constância, atuou no Sol de América, clube de seu país natal, onde jogou apenas 15 jogos em toda temporada, marcando três gols. Seus melhores números recentes foram no Sportivo Luqueño em 2024, com nove gols em 34 jogos.

Se no volume de gols Nicolas leva vantagem, Benítez pode oferecer outra abordagem ao ataque do Paysandu. Com passagens por clubes da Argentina, Chile e Paraguai, ele pode agregar mais mobilidade ao setor ofensivo, algo que pode ser um diferencial para a equipe durante a temporada.

Benítez chega para ser titular?

A tendência é que, ao menos num primeiro momento, Nicolas siga como titular. Os números recentes mostram que ele é um jogador mais presente em campo, com um histórico de gols mais consistente. No entanto, Benítez surge como uma alternativa para o técnico Luizinho Lopes tentar mudar o estilo do ataque ou até mesmo estimular uma competição entre ambos. E quando há competição, a tendência é que os atletas se esforcem ao máximo para conseguir a preferência do treinador. A expectativa é que Benítez possa recuperar o melhor momento da carreira, em 2016, quando fez 14 gols em 31 jogos pelo Cruz Azul, do México.