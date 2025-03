Re-Pa da artilharia do Parazão coloca Nicolas e Adaílton na briga; veja outros concorrentes

O Parazão fechou a primeira fase e entra agora na sua reta final. E é nessas horas que aparecem aqueles jogadores decisivos, os artilheiros para fazer a diferença no momento crucial. No Campeonato Paraense, alguns jogadores são destaques das suas equipes e lutam pela artilharia da competição. Um dos destaques é o atacante Nicolas, do Paysandu, que lidera a artilharia do Parazão.

Nicolas é a referência de gols no Paysandu nesta temporada. O jogador já balançou as redes cinco vezes neste Parazão, liderando a artilharia da competição. Nicolas já garantiu a artilharia do Campeonato Paraense em 2020, com 10 gols, e em 2024, com 12. Nesta temporada, o jogador bicolor abriu vantagem ao marcar diante do Castanhal, na última partida da primeira fase.

O atacante do Paysandu estava empatado na artilharia com Adailton, do Remo, com quatro gols, mesmo número de gols marcado por Peu, do São Francisco. O jogador do Leão Santareno se despediu da luta pela artilharia, já que o São Francisco não conseguiu avançar para as quartas de final. Na briga pela artilharia, ainda estão os jogadores Jayme, Tuna Luso Brasileira, que marcou três gols, além de Paulo Rangel, do Castanhal, e Ju Alagoano, do Capitão Poço. Todos esses ainda irão disputar as quartas de finais e podem ultrapassar Nicolas.

O Parazão chegou nas quartas de finais e os semifinalistas serão conhecidos já neste final de semana. O Remo encara o Santa Rosa, na sexta-feira (7), às 20h, no Mangueirão. Já o Paysandu pega o Capitão Poço, no sábado (8), às 18h, no Mangueirão. No domingo (9), o Castanhal recebe a Tuna, no CT do Japiim e fechando as quartas de final, o Bragantino pega o Águia, no Estádio Diogão, em Bragança, nordeste paraense.