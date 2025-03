Classificações e rebaixamentos: confira os resultados da última rodada da 1ª fase do Parazão

A última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense foi bastante movimentada. Com os jogos simultâneos, a oitava rodada teve a quebra de invencibilidade das duas equipes que estavam invictas na disputa, rebaixamentos e classificações nos últimos minutos.

Entre os grandes, o Remo caiu diante do Cametá ao perder por 1 a 0, fora de casa, e conheceu sua primeira derrota no Parazão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Fidel. Mesmo com a derrota, o Leão Azul não perdeu a liderança da competição. Já o Mapará Elétrico se livrou do rebaixamento, mas não conseguiu a classificação para a segunda fase.

Ainda na parte de cima da tabela, o Paysandu também tirou a invencibilidade do Castanhal ao vencer por 2 a 0, com gols de Nicolas e Cavalleri. A equipe bicolor garantiu a segunda posição da tabela, e o Japiim fechou a primeira fase em quarto lugar.

VEJA MAIS

O Bragantino também finalizou a primeira etapa do Parazão com um triunfo. O Tubarão venceu o Águia de Marabá por 2 a 1 e garantiu a terceira colocação do campeonato, com 17 pontos, a mesma pontuação de Remo e Paysandu. Do outro lado, apesar do revés, o Azulão está classificado para a próxima etapa e vai reencontrar o time bragantino nas quartas de final.

Em casa, a Tuna Luso não deixou chances para o Caeté e saiu vitoriosa do confronto. O clube cruzmaltino venceu o Guerreiro Caeteuara por 2 a 1. Com isso, a equipe chegou a 11 pontos e selou a classificação. Enquanto isso, o time de Bragança está rebaixado e vai disputar a Segunda Divisão do Parazão em 2026.

Em outro confronto que definiu classificado e rebaixado, Capitão Poço e Independente ficaram no empate por 1 a 1, com gols de Alê Santana e Marcus Vinícius para o time de Tucuruí. Com isso, o CAP se garantiu na próxima etapa, enquanto o Galo Elétrico foi rebaixado para a Série B do futebol paraense.

Já no último confronto do dia, o Santa Rosa conseguiu uma classificação heroica diante do São Francisco. A partida ficou marcada por uma paralisação de cerca de 20 minutos devido à forte chuva que caiu em Ipixuna do Pará. Mas, após a retomada do jogo, o Santinha venceu o Leão Santareno por 1 a 0, com gol de Flávio Silva.

A equipe do Santa Rosa chegou a 10 pontos e, no saldo de gols, tirou o Cametá da zona de classificação. O São Francisco terminou o Parazão na 10ª colocação.

Veja como ficou a tabela de classificação da 1ª fase do Parazão

Posição Time P J V E D GP GC SG 1 Remo 🟢 17 8 5 2 1 17 4 13 2 Paysandu 🟢 17 8 5 2 1 15 7 8 3 Bragantino-PA 🟢 17 8 5 2 1 11 6 5 4 Castanhal 🟢 13 8 3 4 1 10 7 3 5 Tuna Luso 🟢 11 8 3 2 3 12 12 0 6 Águia de Marabá 🟢 11 8 3 2 3 9 10 -1 7 Capitão Poço 🟢 11 8 2 5 1 9 9 0 8 Santa Rosa 🟢 10 8 3 1 4 7 9 -2 9 Cametá 10 8 3 1 4 6 11 -5 10 São Francisco-PA 6 8 2 0 6 9 16 -7 11 Independente-PA 🔴 6 8 1 3 4 5 12 -7 12 Caeté 🔴 3 8 1 0 7 5 12 -7

🟢 Classificados | 🔴 Rebaixados