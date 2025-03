Remo e Paysandu são as equipes da Série B com melhor aproveitamento em 2025; veja números

A Série B do Campeonato Brasileiro promete muita disputa, principalmente entre as equipes paraenses. Na competição, o Pará terá de volta a dupla Re-Pa brigando pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Neste momento da primeira etapa da temporada, Remo e Paysandu possuem o melhor aproveitamento entre todas as equipes que vão disputar a Segunda Divisão do Brasileirão.

Conforme levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão Azul é o time com melhor aproveitamento, de 70%. O clube azulino conquistou 21 pontos em 10 jogos disputados até o momento. São seis vitórias, três empates e uma derrota. Neste início, o Remo disputa o Parazão e a Copa do Brasil. Na Copa Verde, a equipe foi eliminada na primeira rodada ao empatar com o São Raimundo e perder nos pênaltis.

Em segundo lugar vem o Papão, com 69%. O Bicola garantiu 25 pontos em 12 jogos. Juntando o Campeonato Paraense e a Copa Verde, o time bicolor possui sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota na temporada, até o momento.

As equipes paraenses iniciam o mata-mata do Parazão na próxima sexta-feira (7). Em jogo único, o Remo vai encarar o Santa Rosa por uma vaga na semifinal do estadual. Além do Estadual, o Papão também disputa as semifinais da Copa Verde.

Logo atrás da dupla Re-Pa vem o Athletico-PR, com 26 pontos em 13 partidas, tendo um aproveitamento de 69%. A equipe paranaense disputou a Série A do Brasileirão em 2024 e foi rebaixada para a Segundona, sendo forte candidata ao acesso. Atualmente, o Furacão disputa a Copa do Brasil e o Estadual.

Fechando o "G-4" está o Cuiabá-MT, com 62,2%. Até o momento, o time disputou nove jogos e conquistou 17 pontos. Assim como a equipe paranaense, o Dourado tem compromissos no Campeonato Mato-Grossense e no torneio nacional.

Expectativa

Para essa temporada, a expectativa — ou pelo menos o objetivo — dos clubes paraenses é brigar na parte de cima da tabela. Com isso, tanto o Remo quanto o Paysandu investiram pesado em contratações e na reestruturação da equipe para a temporada de 2025.

O Remo segue sob o comando de Rodrigo Santana, responsável por comandar a equipe rumo ao acesso em 2024, enquanto o Paysandu trocou Márcio Fernandes por Luizinho Lopes. Ambas as equipes ainda não estão 100% para a disputa da Série B, que é longa e exige consistência. Mas a expectativa é que, até o início do campeonato, os times estejam mais completos.

A competição está prevista para começar no dia 4 de abril. O Remo estreia contra a Ferroviária-SP, já o Paysandu vai encarar o Athletico-PR na primeira rodada.

Classificação por aproveitamento

Remo - 21 pontos em 10 jogo - 70% aproveitamento

Paysandu - 25 pontos em 12 jogos - 69% de aproveitamento

Athletico-PR - 26 pontos em 13 jogos - 66% de aproveitamento

Cuiabá - 17 pontos em 9 jogos - 62,9% de aproveitamento

Goiás - 28 pontos em 15 jogos - 62,2% de aproveitamento

Criciúma - 24 pontos em 13 jogos - 61% de aproveitamento

Operário - 24 pontos em 13 jogos - 61% de aproveitamento

CRB - 24 pontos em 13 jogos - 61% de aproveitamento

Amazonas - 16 pontos em 9 jogos - 59% de aproveitamento

Vila Nova - 28 pontos em 16 jogos - 58% de aproveitamento

Athletic - 19 pontos em 11 jogos - 57% de aproveitamento

Volta redonda - 20 pontos em 12 jogos - 55% de aproveitamento

Avaí - 18 pontos em 11 jogos - 54% de aproveitamento

Atlético - 21 pontos em 13 jogos - 53% de aproveitamento

Coritiba - 21 pontos em 13 jogos - 53% de aproveitamento

Novorizontino - 21 pontos em 14 jogos - 50% de aproveitamento

Chapecoense - 17 pontos em 12 jogos - 47% de aproveitamento

América-MG - 15 pontos em 11 jogos - 45,4% de aproveitamento

Ferroviária - 19 pontos em 14 jogos - 45,2% de aproveitamento

Botafogo-SP - 11 pontos em 12 jogo - 30% de aproveitamento