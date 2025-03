Primeira fase do Parazão termina com três times empatados na liderança; veja a tabela final

A primeira fase do Campeonato Paraense terminou no último domingo (2), com a realização da oitava rodada. A etapa se encerrou com oito equipes classificadas para as quartas de final do Parazão e com um equilíbrio na tabela.

Remo, Paysandu e Bragantino dividiram as três primeiras colocações da tabela de classificação, respectivamente. Os times tiveram campanhas quase idênticas na primeira etapa do campeonato, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota. Assim, as equipes finalizaram a campanha com 17 pontos cada.

Contudo, o Leão Azul levou vantagem pelo saldo de gols. O clube azulino marcou 17 vezes e sofreu apenas quatro durante a competição, tendo um saldo de 13.

Enquanto isso, o Papão fez 15 gols, mas teve a defesa vazada sete vezes. Já o Tubarão marcou 11 gols e sofreu cinco, tendo um saldo de seis no final.

Em um confronto direto entre os times, por exemplo, o Paysandu e o Bragantino ficaram no empate por 0 a 0. No Re-Pa, a disputa também terminou tudo igual, com o placar de 1 a 1.

Até a oitava rodada, o Remo e o Castanhal eram as únicas equipes invictas no Parazão. No entanto, ambas caíram no último compromisso da primeira fase. O Leão Azul foi surpreendido pelo Cametá e perdeu por 1 a 0. Já o Japiim foi derrotado pelo Paysandu por 2 a 0.

Com o resultado, o Castanhal terminou na quarta colocação, com 13 pontos. Foram três vitórias, quatro empates e uma derrota.

O equilíbrio também ocorreu na outra metade da tabela. Entre os classificados, Tuna e Águia de Marabá fizeram campanhas parecidas, com três triunfos, dois empates e três reveses. A Águia Guerreira levou vantagem também pelo saldo de gols. O Capitão Poço também se classificou com a mesma pontuação, mas teve cinco empates e uma derrota.

Já o Santa Rosa, oitavo colocado, tirou o Cametá nos últimos minutos. Com 10 pontos, as equipes fizeram a mesma campanha, mas o Santinha teve um saldo de gols melhor.

As quartas de final do Campeonato Paraense começam na sexta-feira (7). O Leão Azul vai encarar o Santinha, no Mangueirão, às 20h. Vale destacar que, nesta edição, os jogos serão únicos e, em caso de empate, a disputa de pênaltis decidirá quem avança para a semifinal.