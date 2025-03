Remo inicia venda de ingressos para o jogo contra o Santa Rosa, pelas quartas de final do Parazão

Depois de garantir a classificação à fase seguinte do estadual em primeiro lugar, o Clube do Remo inicia nesta sexta-feira (7) a disputa nas quartas de final. De acordo com o critério de classificação do estadual, o primeiro colocado enfrenta o oitavo. Neste caso, Remo e Santa Rosa fazem o primeiro dos quatro confrontos previstos para esta etapa da competição.

Remo e Santa Rosa se enfrentam nesta sexta (7), às 20h, no Mangueirão. Os ingressos já estão disponíveis. Para o confronto, arquibancada está no valor de R$30 e a cadeira R$50. Os ingressos estão a venda nas lojas oficiais e site ingressoSA. Lembrando que o ingresso não é transferível. Confira as formas de aquisição dos bilhetes:

VENDA ONLINE

-Na compra online chegará um voucher para o torcedor, com setor, dados inclusos e o QR code, que já servirá para validação na catraca;

-Compra pelo do site: www.ingressosa.com.

SÓCIO-TORCEDOR COM DIREITO A 100%

-Terão acesso com a carteirinha de sócio no dia do jogo;

- Entrada exclusiva;

- O sócio-torcedor precisa estar adimplente para garantir o acesso ao estádio.

PONTOS DE VENDA PRESENCIAL:



LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

Período de 03/03/2025 a 07/03/2025

Segunda - Horário: 14h às 1h

Quarta a quinta - Horário: 9h às 19h

Sexta - Horário: 9h às 19h

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BANPARÁ BAENÃO

Período de 03/03/2025 a 07/03/2025

Segunda - Horário: 14h às 19h

Quarta a quinta - Horário: 9h às 19h

Sexta - Horário: 9h às 19h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Período de 03/03/2025 a 07/03/2025

Segunda - Horário: 14h às 21h

Quarta - Horário: 12h às 21h

Quinta - Horário: 9h às 21h

Sexta - Horário: 9h às 20h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Período de 03/03/2025 a 07/03/2025

Segunda - Horário: 14h às 22h

Terça a quinta - Horário: 10h às 22h

Sexta - Horário: 10h às 20h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Período de 03/03/2025 a 07/03/2025

Segunda - Horário: 14h às 22h

Terça a quinta - Horário: 10h às 22h

Sexta - Horário: 10h às 20h

LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Período de 03/03/2025 a 07/03/2025

Segunda - Horário: 14h às 22h

Terça a quinta - Horário: 10h às 22h

Sexta - Horário: 10h às 20h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Período de 03/03/2025 a 07/03/2025

Segunda - Horário: 14h às 22h

Terça a quinta - Horário: 10h às 22h

Sexta - Horário: 10h às 20h



LOJA DO REMO – SHOPPING METROPÓLE

Período de 03/03/2025 a 07/03/2025

Segunda - Horário: 14h às 22h

Terça a quinta - Horário: 10h às 22h

Sexta - Horário: 10h às 20h

LOJA DO REMO – SHOPPING GRÃO-PARÁ

Período de 03/03/2025 a 07/03/2025

Segunda - Horário: 14h às 22h

Terça a quinta - Horário: 10h às 22h

Sexta - Horário: 10h às 20h