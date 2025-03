No atual formato do Parazão, Remo e Paysandu nunca foram eliminados nas quartas de final

Às vésperas de enfrentarem Santa Rosa e Capitão Poço pelo Parazão, Remo e Paysandu se apegam a uma superstição. Nunca, no atual formato do Estadual, as equipes foram eliminadas nas quartas de final.

Remo e Paysandu possuem os maiores orçamentos do Campeonato Paraense e são os favoritos para a disputa da grande final do estadual. Além do orçamento robusto das duas equipes, Leão e Papão possuem o retrospecto ao seu favor.

Os dois clubes, desde que o atual formato do Campeonato Paraense foi aprovado (2021), jamais foram eliminados nas disputas das quartas de final. O Remo terá o Santa Rosa pela frente, já que terminou na liderança e o Santinha na 8ª posição. Esse mesmo confronto ocorreu nas quartas de final do ano passado, com o Leão Azul levando a melhor no confronto.

VEJA MAIS

Já na outra semifinal teremos o confronto entre Paysandu e Capitão Poço. A equipe do interior do Estado está pela primeira vez disputando a elite do futebol paraense e já fez história ao chegar às quartas de final.

Diferente dos outros anos, as quartas e as semifinais do Parazão serão disputas em jogo único, com o mandante da partida sendo o time que fez a melhor campanha na primeira fase. Remo e Paysandu farão os jogos, nestas quartas de final, em casa, atuando no Mangueirão, sem vantagem de empate. Em caso de igualdade no placar, a decisão será realizada nas disputas de pênaltis.

Nesse período (2021-2024) não foi disputado o clássico Re-Pa na decisão em duas oportunidades. A primeira na temporada 2021, quando a Tuna Luso Brasileira decidiu o título com o Paysandu. Já na temporada de 2023 o Águia de Marabá foi adversário do Remo na decisão do Parazão.