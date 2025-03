Remo vira a chave e foca nos mata-matas: 'Outro campeonato', diz Jaderson

Sem carnaval. Após um dia de folga, o elenco do Clube do Remo retomou os treinamentos nesta terça-feira de Carnaval (4), deixando a festa para os foliões de Belém e focando nas duas decisões que enfrentará em menos de cinco dias: as quartas de final do Campeonato Paraense na próxima sexta-feira (7), contra o Santa Rosa, e a segunda fase da Copa do Brasil no dia 11, contra o Criciúma, ambos os jogos no Mangueirão e em confronto único. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Falando de Parazão, a equipe azulina chega ao mata-mata com a melhor campanha da primeira fase, ostentando o melhor ataque e a defesa menos vazada. Mesmo com a derrota para o Cametá por 1 a 0 no último domingo (2), quando o técnico Rodrigo Santana optou por uma escalação alternativa, o Remo garantiu a liderança. O revés que tirou uma invencibilidade de cinco meses do Leão, no entanto, serviu como aprendizado.

VEJA MAIS

"Acredito que fizemos um bom primeiro tempo, tivemos muitas oportunidades. No segundo tempo, não voltamos com a mesma vontade. Futebol é detalhe. Se você não vai lá e faz, o adversário mata o jogo", analisou o meia Jaderson, camisa 10 e um dos cérebros do time do Leão.

Duas Decisões

O momento exige máxima concentração. Menos de cinco dias após o confronto contra o Santa Rosa, o Remo tem um duelo eliminatório contra o Criciúma, pela segunda fase da Copa do Brasil. São dois mata-matas em menos de cinco dias. Para os atletas, é a chance do Leão limpar a imagem ruim que ficou no primeiro mata-mata do ano, quando foi eliminado da Copa Verde pelo modesto Porto Velho (RO), dentro do Baenão, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal. A queda precoce aumentou a responsabilidade do grupo, que agora quer evitar um novo tropeço.

"Estamos trabalhando muito o psicológico. Desde o início do ano sabíamos que teríamos muitos mata-matas, então estamos preparados para qualquer desafio", reforçou Jaderson. O meia também destacou a necessidade de corrigir falhas para não repetir os erros da cometidos na derrota para o Cametá.

"Temos que ser mais convictos nas finalizações, chegar no último terço mais forte para poder decidir o jogo. Se não matamos a partida logo, o adversário cresce, e foi o que aconteceu contra o Cametá".

Para o time remista, nada de soberba pela campanha na primeira fase. O Campeonato Paraense recomeça agora, sem espaço para vacilos. "O que fizemos na primeira fase foi bom, mas já zerou, é outro campeonato. Temos que entrar focados e ligados", finalizou Jaderson.