Adversário do Remo na Copa do Brasil, Criciúma chega pressionado após eliminação no estadual

O Remo perdeu para o Cametá na última rodada do Parazão, mas terminou a primeira fase na liderança. Ainda na disputa da Copa do Brasil, o Leão azul terá pela frente o Criciúma-SC, no próximo dia 11, às 19h30, no Mangueirão, pela segunda fase da competição mais democrática do país. O adversário azulino chega para jogo vivendo uma pressão, já que foi eliminado para o Joinville-SC, nas quartas de final e nas cobranças de pênaltis do campeonato catarinense.

A equipe carvoeira chega pressionada para o confronto diante do Remo, em Belém, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida vale R$ 1,5 milhão ao vencedor e esse valor pode fazer a diferença para as equipes durante a temporada, na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Após empate de 0 a 0 no tempo normal, Criciúma x Joinville foi para a disputa de pênaltis, que terminou com o triunfo do JEC pelo placar de 8 a 7.

Com a eliminação, o Criciúma vira as suas a forças para a Copa do Brasil. Após passar da primeira fase pelo Operário-MS, ao vencer por 1 a 0, o Tigre terá pela frente o Leão Azul, que goleou o Grêmio Atlético Sampaio (GAS), por 4 a 0.

Remo e Criciúma já decidiram uma vaga na final da Copa do Brasil de 1991. Nessa temporada o Tigre levou a melhor, vencendo em Belém por 1 a 0 e também em Santa Catarina (SC), pelo marcador de 2 a 0, indo para a final e posteriormente conquistando o título da competição ao vencer o Grêmio-RS na decisão. O clube catarinense era comandando pelo técnico, então desconhecido, Luiz Felipe Scolari. O treinador que conquistou vários títulos pelo Grêmio, Palmeiras e foi o comandante do pentacampeonato mundial com a Seleção Brasileira em 2002.