Após folga no carnaval, Paysandu retorna aos treinos focado nas quartas de final do Parazão

Após dois dias de folga, o Paysandu retorna às atividades nesta quarta-feira (5). O clube bicolor deixou os dias de carnaval livres para os jogadores descansarem depois que a primeira fase do Campeonato Paraense terminou.

O Papão enfrentou uma maratona de jogos, tanto no Estadual quanto na Copa Verde, além dos treinos. A rotina intensa aumenta o risco de lesão e esgotamento físico dos atletas. Por conta disso, a comissão técnica optou por descansar os jogadores neste início de semana.

Conforme a programação do clube, a reapresentação dos jogadores será na manhã desta quarta-feira (5), com treino marcado para as 9h, no CT Raul Aguilera. O Bicola inicia a preparação para as quartas de final do Parazão, que será disputada contra o Capitão Poço, no sábado (8), no Mangueirão.

VEJA MAIS

Além do Campeonato Paraense, a equipe bicolor ainda treina pensando no São Raimundo-RR, adversário na semifinal da Copa Verde. O primeiro confronto ocorre na quarta-feira (12), em Boa Vista-RR.

O Paysandu terminou a primeira fase do Parazão com a segunda melhor campanha. Luizinho Lopes tem conseguido dar mais estabilidade e, principalmente, fortalecer a defesa do time bicolor, que era um dos principais problemas da equipe. Nos últimos cinco jogos, o Papão levou apenas dois gols e não perdeu nenhum.

Além disso, nesta semana, o técnico bicolor deve aproveitar para testar o atacante recém-contratado Jorge Benítez, paraguaio que estava no Sportivo Luqueño. O jogador foi anunciado no último dia 24 de fevereiro, foi apresentado e está regularizado. Contudo, não foi utilizado na última rodada do Parazão.

Benítez é um centroavante e deve disputar posição com o atacante Nicolas, titular absoluto do time no momento. Com isso, a depender do trabalho nesta semana, o jogador pode ser uma opção para as quartas do Parazão e da Copa Verde.