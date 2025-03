Com um desfalque, Paysandu monta estratégia para duelo das quartas de final do Parazão

Neste sábado (8), o Paysandu começa a fase final do Campeonato Paraense, em partida contra o Capitão Poço. Os dois times jogam no Mangueirão, às 18 horas. O bicolor paraense tem pela frente um compromisso após uma agenda apertada devido às competições disputadas pelo clube. Contra o CAP, o Papão pode ter pelo menos uma mudança entre os titulares.

No jogo do último domingo, os bicolores encerraram a primeira fase do estadual com uma vitória sobre o Castanhal por 2 a 0. Apesar dos três pontos, o time sofreu uma baixa, com a saída do lateral-direito Bryan Borges, que sofreu uma lesão durante a partida e deve permanecer fora pelos próximos dias. Com isso, quem retorna ao time é Edílson, que há três anos veste a camisa bicolor e conhece bem as dificuldades desta reta final de campeonato, bem como as possibilidades da equipe até o título.

"A minha avaliação é que o nosso time está numa evolução. Foi trocado o comando e os jogadores assimilaram bem o que o professor nos passou. Estamos no caminho certo. Eu vejo o nosso time numa evolução e ela nos trouxe para esse momento importante. Eu espero que isso nos leve a conquistar aquilo que almejamos na temporada", diz Edílson, que tem visto a melhora do time, sobretudo no sistema defensivo. Desde a chegada de Luizinho Lopes, o Paysandu tomou apenas dois gols em cinco jogos.

"Foi uma evolução gradativa e natural. Foi fácil entender o que ele passou. Realmente vale salientar que nossa parte defensiva melhorou. Tomamos poucos gols nos últimos jogos. Acho que estamos no caminho certo", complementa. Depois de alguns dias de descanso, o lateral se diz apto para entrar em campo.

"Estou sempre pronto. Desde que eu cheguei, sempre disputei vaga com grandes jogadores e sempre tive sequência, com muita fé e humildade. Bons jogadores vestem a camisa do Paysandu e eu me considero muito preparado para assumir essa função", encerra.