Com entrada gratuita para mulheres, Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo contra o CAP

Com promoção nos preços e entradas gratuitas para mulheres, o Paysandu Sport Club iniciou a venda de ingressos do jogo contra o Capitão Poço, que será no próximo sábado, 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, no Estádio Mangueirão, às 18h, partida única válida pelas quartas de final do Campeonato Paraense.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

As torcedoras bicolores terão acesso gratuito ao setor de arquibancadas. Os bilhetes devem ser retirados nas lojas Lobo. Até esta quinta-feira (6), as arquibancadas vão custar R$ 40 e as cadeiras R$ 100. A partir do dia seguinte, os valores serão R$ 50 e R$ 120, respectivamente. Clique aqui e garanta já o seu ou dirija-se até a loja Lobo mais próxima.

Confira abaixo o serviço de jogo completo:

ARQUIBANCADA B - R$ 40 (até quinta)

ARQUIBANCADA B– R$ 50 (a partir de sexta)

ARQUIBANCADA SÓCIO PROPRIETÁRIO B – R$ 20

ARQUIBANCADA MEIA B – R$ 20

CADEIRA B - R$ 100 (até quinta)

CADEIRA B – R$ 120 (a partir de sexta)

CADEIRA SÓCIO PROPRIETÁRIO B – R$ 50

CADEIRA MEIA B – R$ 50

TAXA DE VENDA NO CRÉDITO: 10%

TAXA DE VENDA NO DÉBITO: 5%

Mulheres terão ingressos de arquibancada gratuito. A retirada pode ser feita em qualquer loja Lobo, com registro de uma entrada por CPF.

POSTOS DE VENDAS

LOJA LOBO CURUZU/SEDE SOCIAL/CASTANHAL

De quarta a sexta-feira, das 9h às 18h;

Sábado, das 9h às 15h.

LOJA LOBO BOULEVARD/PARQUE SHOPPING/BOSQUE GRÃO-PARÁ/METRÓPOLE/PÁTIO BELÉM/CASTANHEIRA

De quarta a sexta-feira, das 10h às 22h;

Sábado, das 10h às 17h.

ESTÁDIO MANGUEIRÃO – BILHETERIAS PORTÃO B2

Somente no dia da partida, a partir das 13h.