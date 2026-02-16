Cagliari x Lecce: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/02) pelo Campeonato Italiano

Cagliari x Lecce disputam hoje, segunda-feira (16/02), a 25° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Unipol Domus, em Cagliari, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cagliari x Lecce ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cagliari é o 13° colocado do Campeonato Italiano e acumula um total de 7 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 28 gols marcados e 33 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Já o Lecce está em 18° lugar na competição com 5 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, 15 gols marcados e 31 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da Série A italiana.

Cagliari x Lecce: prováveis escalações

Cagliari: Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy

Lecce: Falcone; Veiga, Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira

FICHA TÉCNICA

Cagliari x Lecce

Campeonato Italiano

Local: Estádio Unipol Domus, em Cagliari, Itália

Data/Horário: 16 de fevereiro de 2026, 16h45