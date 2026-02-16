Al-Hilal x Al-Wahda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pela Liga dos Campeões AFC

Al Hilal x Al Wahda disputam hoje, segunda-feira (16/02), a 8° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 15h15 (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Hilal x Al Wahda ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal lidera invicto o Grupo B da Liga dos Campeões da Ásia e acumula um total de 6 vitórias, 1 empate, 15 gols marcados e 5 gols sofridos. O time é o único ainda invicto no Grupo B.

Já Al Wahda está em 4° lugar no mesmo grupo com 4 vitórias, 2 empates, 1 derrotas, 10 gols marcados e 5 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Al Hilal x Al-Wahda: prováveis escalações

FICHA TÉCNICA

Al-Hilal x Al-Wahda

Liga dos Campeões AFC

Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 16 de fevereiro de 2026, 15h15