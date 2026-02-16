Macclesfield x Brentford: onde assistir e escalações do jogo de hoje (16/02) pela Copa da Inglaterra Macclesfield e Brentford jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 16.02.26 15h30 O Brentford vem de um empate de 1 a 1 com o Arsenal (Facebook/ @brentfordfootballclub1889) Macclesfield x Brentford disputam hoje, segunda-feira (16/02), a quarta rodada da Copa da Inglaterra. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Moss Rose, em Macclesfield, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Macclesfield x Brentford ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília). VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira Al-Hilal x Al-Wahda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pela Liga dos Campeões AFC Al Hilal e Al Wahda jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Macclesfield venceu Worksop Town por 4 a 2, perdeu para Peterborough Sports por 4 a 3, venceu Bedford Town por 2 a 1, goleou Kidderminster Harriers por 5 a 1 e venceu Leamington por 3 a 1. O Brentford passou por uma derrota de 2 a 0 para o Chelsea, outra de mesmo placar para o Nottingham Forest, uma vitória de 1 a 0 sobre o Aston Villa, outra de 3 a 2 contra o Newcastle e um empate de 1 a 1 com o Arsenal. Macclesfield x Brentford: prováveis escalações Macclesfield: Dearnley; Fensome, Menayese, Heathcote, Lacey; Edmondson, Dawson, Kay, Duffy; Buckley-Ricketts, Bughail-Mellor. Técnico: John Rooney. Brentford: Kelleher; Kayode, Pinnock, Collins, Hickey; Yarmolyuk, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Lewis-Potter; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews. FICHA TÉCNICA Macclesfield x Brentford Copa da Inglaterra Local: Estádio Moss Rose, em Macclesfield, Inglaterra Data/Horário: 16 de fevereiro de 2026, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brentford Macclesfield Copa da Inglaterra jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Feminino Internacional x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (16/02) pelo Brasileirão Feminino Internacional e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.02.26 19h00 Futebol Tuna anuncia Róbson Melo como novo técnico para a sequência do Parazão Treinador retorna ao clube após passagem pelo São Raimundo e substitui Alexandre Lopes no comando da Águia Guerreira 16.02.26 18h35 Futebol Remo anuncia Diego Ziegg como novo supervisor de futebol Profissional com 20 anos de experiência assume função ligada ao dia a dia da comissão técnica e mira permanência na Série A 16.02.26 17h38 Cariocão Fluminense x Bangu: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16) pelo Campeonato Carioca Fluminense e Bangu jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 16.02.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Futebol Jogador ex-Paysandu e Tuna morre em acidente de moto no interior do Pará Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) 16.02.26 13h04 Parazão Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição 16.02.26 9h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 16.02.26 7h00