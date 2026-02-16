Macclesfield x Brentford: onde assistir e escalações do jogo de hoje (16/02) pela Copa da Inglaterra

Macclesfield x Brentford disputam hoje, segunda-feira (16/02), a quarta rodada da Copa da Inglaterra. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Moss Rose, em Macclesfield, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Macclesfield x Brentford ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Macclesfield venceu Worksop Town por 4 a 2, perdeu para Peterborough Sports por 4 a 3, venceu Bedford Town por 2 a 1, goleou Kidderminster Harriers por 5 a 1 e venceu Leamington por 3 a 1.

O Brentford passou por uma derrota de 2 a 0 para o Chelsea, outra de mesmo placar para o Nottingham Forest, uma vitória de 1 a 0 sobre o Aston Villa, outra de 3 a 2 contra o Newcastle e um empate de 1 a 1 com o Arsenal.

Macclesfield x Brentford: prováveis escalações

Macclesfield: Dearnley; Fensome, Menayese, Heathcote, Lacey; Edmondson, Dawson, Kay, Duffy; Buckley-Ricketts, Bughail-Mellor. Técnico: John Rooney.

Brentford: Kelleher; Kayode, Pinnock, Collins, Hickey; Yarmolyuk, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Lewis-Potter; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.

FICHA TÉCNICA

Macclesfield x Brentford

Copa da Inglaterra

Local: Estádio Moss Rose, em Macclesfield, Inglaterra

Data/Horário: 16 de fevereiro de 2026, 16h30