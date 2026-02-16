Após saída do técnico Alexandre Lopes, Tuna pega o Paysandu pelas quartas do Parazão Técnico Alexandre Lopes deixou o cargo alegando problemas pessoais. Lusa foi comandada pelo técnico da base, Wesley Raad, na derrota por 2 a 0 para o Bragantino Fábio Will 16.02.26 16h15 Paulo Rangel (à direita) marcou o gol da vitória da tuna contra o Paysandu (@jovemwill / Ascom Tuna) A Tuna Luso Brasileira avançou à segunda fase do Parazão 2026, mas sem técnico efetivo. A Lusa informou que treinador Alexandre Lopes procurou o clube na última sexta-feira (14) e informou que, por problemas pessoais, teria que deixar a Águia Guerreira. Ele formalizou seu pedido de saída e a Tuna foi comandada pelo técnico da base, Wesley Raad, na partida contra o Tubarão, na derrota cruzmaltina por 2 a 0. O treinador é ex-jogador de futebol e teve passagens pela Seleção Brasieleira, além de ter atuado como atleta no Corinthians-SP e Fluminense-RJ. Como treinador ele comandou as categorias de base do Fluminense, além de ter treinado o Monsoon-RS, Ferroviária-SP, Hercílio Luz-SC, CRAC-GO, Uberlândia-MG e Atlético Tubarão-RS. Pela Tuna, Alexandre Lopes comandou cinco partidas neste Parazão, com três vitórias, uma delas no clássico contra o Paysandu e duas derrotas. VEJA MAIS Jogador ex-Paysandu e Tuna morre em acidente de moto no interior do Pará Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual Técnico Alexandre Lopes deixou a Tuna antes da última rodada do Parazão (@jovemwill / Ascom Tuna) O elenco da Lusa treina e joga na cidade de Augusto Corrêa (PA), já que o Estádio Francisco Vasques, o famoso “Souza”, passa por reformas estruturais e também no gramado. A Águia Guerreira avançou para as quartas de final e terá pela frente o clássico contra o Paysandu, em jogo único, marcado para a quinta-feira (19), às 20h, na Curuzu, em Belém. Quem vencer avança para a semifinal, em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido nas disputas de pênaltis. A equipe de O Liberal entrou em contato com a Tuna para saber um posicionamento se o técnico da base, Wesley Raad, vai permanecer no comando e quando a Águia irá contratar um novo treinador, mas até o momento não obteve resposta. 