Internacional x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (16/02) pelo Brasileirão Feminino Internacional e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 16.02.26 19h00 O São Paulo vem de duas derrotas de 2 a 1 para o Corinthians pelo Paulistão Feminino (Miguel Schincariol/ X/ @SaoPauloFC_Fem) Internacional x São Paulo disputam hoje, segunda-feira (16/02), a 1° rodada do Brasileirão Feminino 2026. O jogo está programado para as 20h (horário de Brasília), no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Internacional x São Paulo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Internacional goleou o EC Flamengo (RS) por 7 a 0, venceu o Brasil de Farroupilha por 3 a 0, perdeu para o Juventude por 2 a 0, venceu a mesma equipe por esse mesmo placar e goleou o Brasil de Farroupilha por 6 a 0. Já o São Paulo passou por uma vitória de 6 a 0 sobre AD Taubaté, outra de 4 a 0 contra Realidade Jovem, por um empate de 1 a 1 com a Ferroviária e por duas derrotas de 2 a 1 para o Corinthians. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira Internacional x São Paulo: prováveis escalações Internacional (F): Gabi Barbieri; Paulinha, Débora, Sorriso e Eskerdinha; Lelê (Jordana), Pati Llanos (Mayara Vaz), Julia Bianchi e Darlene; Caty (Valéria Cantuário) e Sole Jaimes. São Paulo (F): Carlinha; Bruna Calderan, Tayla (Rafa Soares), Carol Gil e Bia Menezes; Cris, Aline, Camilinha; Serrana, Isa e Gi Crivelari. FICHA TÉCNICA Internacional x São Paulo Campeonato Brasileiro Feminino 2026 Local: SESC Protásio Alves, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 16 de fevereiro de 2026, 20h