Internacional x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (16/02) pelo Brasileirão Feminino

Internacional x São Paulo disputam hoje, segunda-feira (16/02), a 1° rodada do Brasileirão Feminino 2026. O jogo está programado para as 20h (horário de Brasília), no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Internacional goleou o EC Flamengo (RS) por 7 a 0, venceu o Brasil de Farroupilha por 3 a 0, perdeu para o Juventude por 2 a 0, venceu a mesma equipe por esse mesmo placar e goleou o Brasil de Farroupilha por 6 a 0.

Já o São Paulo passou por uma vitória de 6 a 0 sobre AD Taubaté, outra de 4 a 0 contra Realidade Jovem, por um empate de 1 a 1 com a Ferroviária e por duas derrotas de 2 a 1 para o Corinthians.

Internacional x São Paulo: prováveis escalações

Internacional (F): Gabi Barbieri; Paulinha, Débora, Sorriso e Eskerdinha; Lelê (Jordana), Pati Llanos (Mayara Vaz), Julia Bianchi e Darlene; Caty (Valéria Cantuário) e Sole Jaimes.

São Paulo (F): Carlinha; Bruna Calderan, Tayla (Rafa Soares), Carol Gil e Bia Menezes; Cris, Aline, Camilinha; Serrana, Isa e Gi Crivelari.

FICHA TÉCNICA

Internacional x São Paulo

Campeonato Brasileiro Feminino 2026

Local: SESC Protásio Alves, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 16 de fevereiro de 2026, 20h