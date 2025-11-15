Remo perde para o Avaí e empurra definição do acesso para a última rodada da Série B

Avaí e Remo fizeram um jogo emocionante na Ressacada, que terminou com a vitória elástica dos donos da casa por 3 a 1. O resultado atrapalhou os planos do time azulino, que precisava da vitória para depender apenas de si na luta pelo acesso. O resultado mandou o time para a quarta posição, com 59 pontos, podendo até deixar o G4 ao fim da rodada.

1º Tempo

Com a bola rolando, o Clube do Remo foi o primeiro a criar perigo. Foram dois lances já nos minutos iniciais. No primeiro, após um bate-rebate dentro da área, a bola sobrou nos pés de Diego Hernández, que finalizou rasteiro, ao lado do gol. Pouco depois, o atacante bateu de esquerda e mandou por cima do travessão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A resposta do Avaí veio aos 12 minutos, num momento em que o time explorava bastante as laterais até a linha de fundo. Em uma dessas jogadas, Marcos Vinícius cruzou alto para JP, que chegava de trás, mas finalizou por cima.

Taticamente, houve um equilíbrio no meio-campo, mas que pesou mais para o Avaí. O setor azulino mostrava uma distância evidente entre o último volante e o meia Panagiots. Com esse espaço, os donos da casa cresceram. O Remo ainda perdeu Pedro Castro antes dos 30, após um choque de Emerson Ramon. Freitas entrou em seu lugar.

CONFIRA O LANCE A LANCE DA PARTIDA

A mudança deixou o time um pouco mais aberto, com Freitas circulando mais próximo de Hernández nos espaços após o meio-campo. Em jogada da dupla, Panagiots recebeu na entrada da área e chutou por cima. A grande reviravolta veio aos 30, quando Emerson Ramon e Freitas se chocaram na grande área e o árbitro marcou pênalti, convertido por Cléber.

O gol avaiano expôs a desorganização defensiva do Remo, que perdeu fôlego para reagir e viu o adversário controlar os minutos finais do primeiro tempo. O último suspiro azulino veio na boa cobrança de falta de Diego Hernández, defendida por Otávio.

2º Tempo

O segundo tempo começou com um balde de água fria nas pretensões azulinas. Logo aos 10, Cleber invadiu a área pelo meio para completar o cruzamento de Tylor da esquerda. O vacilo da defesa custou um belo chute no ângulo de Marcelo Rangel, ampliando a vantagem para 2 a 0. O vice-artilheiro da Série B quase fez o terceiro dois minutos depois, mas furou o arremate na cara do gol.

Com o placar cada vez mais elástico, o técnico Guto Ferreira fez três mudanças para deixar o time mais ofensivo e, ao mesmo tempo, exposto. Aos 22, Pedro Rocha recebeu no lado da área e limpou pelo menos três marcadores antes de chutar alto para a grande defesa de Otávio. A mudança aparentemente confusa deu resultado quando João Pedro aproveitou a chegada de Pedro Rocha na área, que antecipou a bola e permitiu a finalização do atacante, diminuindo o placar para 2 a 1.

A reação, no entanto, acabou novamente em frustração, quando Josmar avançou pela esquerda e cruzou para Léo Reis empurrar e ampliar para 3 a 1. A partir daí, uma imensa confusão teve início nas arquibancadas e logo a pancadaria se espalhou pelo gramado, envolvendo vários jogadores. O árbitro deu cartão vermelho para Diego Hernandez e Nico Ferreira, pelo lado do Remo, e Léo Reis, Emerson Ramon e Gaspar, pelo Avaí.

Ficha Técnica

Data: 15/11/2025

Hora: 16h30

Local: Estádio da Ressacada

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Quarto Árbitro: Roger Goulart (RS)

Cartões Amarelos: Zé Ricardo, Léo Reis (Avaí) Pedro Castro, Diego Hernandez, Kawan (Remo)

Cartões Vermelhos: Léo Reis, Emerson Ramon e Gaspar (Avaí) Diego Hernandez, Nico Ferreira (Remo)

Avaí: Otávio; Marcos Vinícius (Raylan), Anderson Jesus, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, JP (João Vitor) e Marquinhos Gabriel; Thayllon (Josmar) , Emerson Ramon (Léo Reis) e Cléber (DG).

Técnico: Vinícius Bergantin

Remo: Marcelo Rangel; Klaus, Reynaldo, Jorge (João Pedro); Pedro Castro (Freitas), Caio Vinícius (Cantillo), Nathan Camargo (Marrony) e Panagiotis (Nathan); Diego Hernández, Pedro Rocha e Nico Ferreira.

Técnico: Guto Ferreira