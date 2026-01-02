Copinha 2026: Tuna e Carajás estreiam no sábado (3), Águia no domingo (4) e Remo na segunda (5)

A história do futebol brasileiro tem como pilar as divisões de base, ou seja, o empenho de atletas pelo sonho de se tornar jogador profissional desse esporte apaixonante. Assim, a 56ª Copa São Paulo de Futebol Júnior , a chamada Copinha, o maior torneio de base (na categoria Sub-20), com 128 times do Brasil, é sempre aguardada a cada ano com muita expectativa por desportistas e pelos torcedores em geral. A Copinha 2026 começa nesta sexta-feira (2) e, nesse certame, o Pará é representado pelo Clube do Remo, Tuna Luso Brasileira, Carajás e Águia de Marabá. Tuna e Carajás vão estrear neste sábado (3). No domingo (4), será a vez do Águia de Marabá e, na segunda-feira (5), o Clube do Remo vai estrear na competição.

Neste sábado (3), às 13h, pelo Grupo 11, em Brodowski, no Estádio Mário Lima Santos, a Tuna Luso Brasileira vai jogar contra o Bandeirante (SP). Já no dia 6, às 15h15, a Águia do Souza vai encarar o Santa Cruz (PE) e, no dia 9, às 13h, enfrentará o Botafogo (SP).

Quem também vai estrear neste sábado (3) é o Carajás, que integra o Grupo 6, em Presidente Prudente. A partir das 17h15, no Estádio Paulo Constantino, o clube paraense vai enfrentar o time da casa, o Grêmio Prudente (SP). Na terça-feira (6), às 21h30, o jogo será contra o Ceará (CE). O adversário do Carajás no dia 9, às 16h45, será o Olímpico (SE).

A estreia paraense neste domingo (4) será com o Águia de Marabá, que figura no Grupo 22 da Copinha, na Cidade de Taubaté, com jogos no Estádio Joaquim de Moraes e Filho. O Azulão enfrentará o Botafogo (RJ) às 11h. No dia 7, às 19h15, a equipe marabaense vai jogar contra o time anfitrião, o Taubaté (SP), às 19h15. Já no dia 10, a partir das 16h45, o Águia vai encarar o Estrela de Março (BA).

A estreia do Clube do Remo na Copinha 2026 se dará na segunda-feira (5), em jogo contra o Batalhão (TO), às 17h15 na Arena Crefisa Barueri, em partida válida pelo Grupo 27. O segundo jogo dos azulinos será no dia 8, às 17h15, contra o Monte Roraima (RR). E no dia 11, às 11h, o Leão Azul vai jogar contra o anfitrião Palmeiras (SP).

Expectativa

O Clube do Remo selecionou 20 atletas de um grupo de 40 para a Copa em São Paulo. O Leão Azul teve uma fase final intensa de preparativos por um mês, sob o comando do técnico Netão.

A Tuna foi campeã paraense da Super Copa Sub-20 em 2025. Sob a coordenação do técnico Wesley Arad, contou com treinos sucessivos na Vila Olímpica do Souza para disputar a Copinha 2026.

O Águia de Marabá vai participar pela primeira vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para isso, o Azulão contará com a coordenação do técncio Ronantyezzer, ex-jogador do clube, e a dedicação de jovens conscientes da oportunidade de mostrar seu talento com a bola para o Brasil todo.

Com 26 atletas relacionados e em sua participação consecutiva na Copinha, o Carajás vai com tudo para a disputa dos jogos em solo paulista. Na edição passada, o clube chegou a passar de fase, e isso gera expectativa dos torcedores e público em geral para o desempenho do Gavião Real na competição deste ano.

Sequência dos jogos

De acordo com o regulamento da 56ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, os jogos da primeira fase serão disputados a partir desta sexta-feira (2) até o dia 11. A segunda etapa será realizada nos dias 12 e 13 deste mês, e a terceira, em 14 e 15 deste mês. A quarta fase ocorrerá nos dias 16 e 17, e a quinta, nos dias 18 e 19. A sexta fase, a semifinal, ocorrerá em 21 e 22 A grande final, marcando a sétima fase, será disputada no dia 25 deste mês de janeiro, aniversário da Cidade de São Paulo que completa 472 anos.

Da primeira fase participam um total de 128 clubes divididos em 32 grupos e que jogarão entre si, dentro do grupo em turno único, classificando-se para a segunda fase os dois clubes com maior número de pontos de cada grupo.

A segunda fase será disputada por 64 clubes classificados na primeira fase, e as partidas serão disputadas pelo sistema de eliminatória simples. A terceira será disputada por 32 clubes classificados na segunda fase, por meio do sistema de eliminatória simples. A quarta fase mobiliza 16 clubes em jogos eliminatórios, e a quinta etapa contará com oito clubes em partidas eliminatórios. Serão quatro clubes na sexta fase (semifinal) com jogos eliminatórios. A sétima fase (a grande final) terá os dois clubes vencedores da sexta etapa.